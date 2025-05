• La doctora Daniela Mora Vargas le brinda sus consejos, resalta que es vital saber desde el jabón que se aplica hasta el tratamiento que necesita

CORONADO. Una piel sana no se obtiene de una serie de tratamientos en ella, sino que se deriva de una vida sana, indica la doctora Daniela Mora Vargas.

Muchas veces hombres y mujeres tratamos de quitarnos una mancha en la cara o hacernos algún tratamiento sin saber realmente lo que necesitamos. Incluso hay errores como al momento de comprar el jabón que nuestra piel ocupa.

Por dicha Daniela nos hace una serie de recomendaciones basada en su basta experiencia, ya que es médico general por 10 años, con especialidad en medicina estética en Argentina y dos Maestrías en la Universidad Carlos III en España. A eso le une los cuatro años que estuvo en dermatología del Hospital San Juan de Dios.

Para brindarnos estos consejos nos atendió en su clínica One Skin, ubicada en Coronado, la cual fundó para darle más tiempo a su hija Antonella y compartir con su esposo Isaac Campos.

¿Qué debo hacer en mi caso?

Cada caso es distinto y la piel debe verse como una sola, no dividirla pensando solo en la cara, o en las piernas, o en los brazos. Lo que sucede en una parte, para bien o para mal va a influir en otro lugar.

Además resulta vital una cita primera de análisis y diagnóstico, ya que muchas veces la persona quiere un tratamiento, pero no es lo que necesita como prioridad.

“Antes de pensar en los tratamientos debemos ver la calidad de piel que tenemos. Es bueno vernos bonitos pero la piel primero debe estar sana y bien hidratada para trabajar en ella”, repasa. Para que esa piel luzca radiante debe ir acompañada de buenos hábitos, como tomar agua, hacer ejercicios y dejar de lado los vicios, pues por ejemplo si se fuma la piel no se verá como se desea.

El bloqueador solar es vital pues estamos expuestos no solo al rayo de sol intenso sino a la luz que llega en día soleado o bien hasta la radiación que emiten los aparatos como televisores, computadoras o teléfonos celulares.

“La piel es una sola, desde la cabeza hasta los pies. Es el órgano más grande del cuerpo humano y se conecta. Hay personas que han tenido cáncer en la planta del pie. Por eso debemos proteger a toda la piel”, menciona desde su clínica One Skin, ubicada en el Centro Médico Altos del Zurquí, 100 metros este del Depósito Irazú, en Coronado.

Los malos hábitos

Si ya logramos tener una piel sana no debemos caer en los malos hábitos, entre otros son los factores ambientales, el polvo, el estrés e irnos a dormir sin lavarnos la cara. La piel se regenera por la noche, por lo que si la persona no se quita el maquillaje no le va a permitir a esa piel respirar.

“Aplicar un jabón se recomienda, pero no cualquiera o una espuma o una agua micelar. Es que cada piel es diferente. Si la piel es grasa y se le remienda limpiador que genera grasa no sirve. Se debe hacer una limpieza en la mañana y otra en la noche. Usar el mismo jabón de cuerpo para la cara no se debe”, agrega Daniela. Tampoco es recomendable comprar agua micelar sin conocer su tipo de piel.

Tratamientos estéticos

Partimos de que los tratamientos son tanto para mujeres como para hombres, pero, como se había dicho una primera cita de evaluación es básica. Ellos ven manchitas en la piel, hacen tratamientos con láser para eliminar el hongo de las uñas y depilación, entre otros, bajo protocolos bien definidos, para seguridad del paciente.

El mito del botox

Mucho se ha dicho del botox, que en verdad ese nombre es de una marca y el verdadero nombre es toxina botulínica.

Botox es una marca se llama toxina botulínica. Se inyecta la sustancia con una mini agujita en lugares como la frente, el entrecejo las patitas de gallo. Los resultados se empiezan a ver después de los 4 o 5 días y a los 15 ya son toda una realidad.

También hay otras cosas modernas como que en lugar de aplicarse bloqueador solar se tomen una pastilla. De eso también conocen en One Skin.

