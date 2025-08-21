• MICITT inaugura duodécimo LINC en Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, Coronado es el segundo cantón en la provincia de San José que alberga un LINC.

Lilliana Pacheco Monge, periodicogentehoy@yahoo.com

CORONADO. El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) inauguró el duodécimo Laboratorio de Innovación Comunitaria (LINC) del país. Se encuentra ubicado en la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación (PCII) en el cantón de Vásquez de Coronado.

Este espacio no solo abre sus puertas a la tecnología y la creatividad, sino que también une a líderes, instituciones y comunidad en una visión compartida: construir un Coronado más inclusivo, innovador y lleno de esperanza.

Participaron en esta actividad el Viceministro del MICITT, Orlando Vega Quesada; Patricia Rojas Figueredo, Gerente General PCII, la alcaldesa de Coronado, Yamileth Quesada y Stephanie Montero Méndez, de la Escuela Monserrat de Coronado.

“Este es un compromiso de la Promotora que asumimos como una opción para contribuir a la comunidad y a las personas coronadeñas. Nos sentimos orgullosos de poner en acción y dar la oportunidad para adquirir los conocimientos a los vecinos, en áreas como lo son la robótica, la ciberseguridad, la programación, análisis de big data entre otros que los hacen parte de un desarrollo rural más inclusivo y sostenible” destacó Orlando Vega, Viceministro de Ciencia, Tecnología e Innovación y Presidente suplente de la Junta Directiva de la PCII.

“A través de este proyecto, estamos contribuyendo a equipar 12 Laboratorios de Innovación Comunitaria y fortalecer 44 Centros Comunitarios Inteligentes (CECI), con el objetivo de reducir brechas digitales y fomentar una verdadera inclusión tecnológica. El LINC que hoy inauguramos será un punto de encuentro para estudiantes, emprendedores, artesanos, pymes y empresas locales, donde podrán capacitarse en habilidades alineadas con la Industria 4.0, como manufactura digital, robótica, diseño asistido por computadora y prototipado. También podrán desarrollar productos innovadores y mejorar procesos productivos; y acceder a herramientas tecnológicas como impresoras 3D, cortadoras láser, equipos de robótica, drones y realidad virtual. Este espacio no solo impulsará el talento de quienes lo utilicen, sino que también fomentará un ambiente de aprendizaje continuo y colaborativo, donde la creatividad, la experimentación y el trabajo en equipo sean el motor del progreso”, destacó, Patricia Rojas, gerente general de la PCII el LINC.

Beneficios para los coronadeños

La alcaldesa de Vázquez de Coronado, Yamileth Quesada, destacó, “la importancia de la inauguración del nuevo Laboratorio de Innovación Comunitaria, un espacio diseñado para fomentar el aprendizaje, la tecnología y el desarrollo social”.

“La inauguración de este Laboratorio de Innovación Comunitaria representa un paso firme hacia el futuro y hacia el conocimiento y el desarrollo de nuestro cantón”, señaló la jerarca municipal durante el acto oficial, dijo Quesada.

Concluyó, destacando, “El proyecto busca impulsar la creatividad y la participación ciudadana, brindando herramientas a la comunidad para enfrentar los retos actuales con soluciones innovadoras”.

Stephanie Montero Méndez, de la Escuela Monserrat de Coronado, acompañados de los alumnos que participaron en la inauguración del duodécimo Laboratorio de Innovación Comunitaria