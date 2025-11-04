• En el colegio Marian Baker School, la actividad participaron los grupos Éditus, BaRock y Malaudio

CARTAGO, San Ramón de Tres Ríos.—. Una noche llena de música, esperanza y solidaridad se vivió el pasado 29 de octubre en el colegio Marian Baker School, cuando los grupos Éditus, BaRock y Malaudio unieron su talento en una actividad destinada a apoyar a la estudiante Mariana Ledezma Uriza, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos recibiendo tratamiento y a la espera de un trasplante de médula ósea.

Mariana, alumna del colegio, enfrenta una dura batalla contra la leucemia. Su mamá, Silvia Uriza, es profesora de la institución, lo que hizo que toda la comunidad educativa se volcara a mostrar su solidaridad. El evento reunió alrededor de 450 personas y se logró recaudar aproximadamente $8.900 (¢4.450.000 según el tipo de cambio), fondos que ayudarán a cubrir los altos costos de su tratamiento y estadía.

Mariana y su madre enviaron un emotivo mensaje de agradecimiento al colegio, a los grupos musicales, los estudiantes y todas las familias que colaboraron con sus donaciones para apoyar la actividad. Desde Estados Unidos —donde Mariana recibe tratamiento previo para el trasplante de médula ósea— compartieron un video lleno de cariño y esperanza.

“Costa Rica es un país hermoso, donde mucha gente me ha ayudado a llegar hasta aquí”, expresó mariana con una sonrisa.

Por su parte, su madre añadió: “Siempre recibimos sus mensajes y oraciones. Aunque no tenemos la forma de agradecerles personalmente, porque no contamos con todos sus contactos, queremos que sepan que sentimos su apoyo cada día y que siempre los tenemos presentes”.

Entre el público y los escenarios, las emociones estuvieron a flor de piel.

“La idea no solo es formar grandes profesionales, sino también grandes personas, dando el ejemplo con la solidaridad”, manifestó Viviana Broutin, directora administrativa del colegio Marian Baker School.

Ying Mei Li, amiga cercana de Mariana, compartió su deseo de volver a verla pronto en el colegio. “Conozco a Mari desde que somos unas niñas y siempre hemos sido muy cercanas. Ella ha estado para mí en épocas muy difíciles. Queremos que se recupere lo más pronto posible”, dijo.

Por su parte, Lucio Eric Román, integrante del grupo Malaudio, describió a su amiga como una persona “fuerte y luchadora”. “Estamos aquí para apoyarla en estos momentos difíciles. Ella es una linda persona”, comentó.

Al ritmo de la esperanza

El concierto arrancó con la energía juvenil de Malaudio, banda conformada por estudiantes del colegio, que pusieron a todos a vibrar con clásicos del rock en inglés y español.

Luego, el escenario se llenó de maestría con el talento del trío Éditus, integrado por Edín Solís (guitarra), Ricardo Ramírez (violín) y Carlos Vargas “Tapado” (percusión). La agrupación hizo un recorrido por sus temas más emblemáticos, demostrando que la calidad y la emoción que los caracteriza siguen intactas.

“En cualquier momento podemos ser nosotros los que ocupemos de una ayuda como la que se está requiriendo en este momento para Mariana, así que nos hace sentir realmente bien porque es el amor de muchas personas trabajando por ella”, expresó Solís.

El cierre estuvo a cargo de BaRock, una fusión entre el rock y el barroco sorprendió al público. En esta banda también participa Ricardo Ramírez, junto con Sonia Bruno (cello y bajo) Kin Rivera Jr. (batería) y Beto Ramírez (guitarra).

“Los artistas siempre damos un paso al frente cuando se trata de estas causas”, señaló Bruno.

La noche en el Marian Baker School fue mucho más que un espectáculo musical. Fue una demostración palpable de que la empatía y la unión pueden mover montañas. Estudiantes, padres, profesores y artistas se unieron con un mismo propósito: enviarle a Mariana un mensaje de amor, esperanza y fuerza.