Lilliana Pacheco Monge, Periódico Gente

SAN JOSÉ, Costa Rica. El Partido Liberación Nacional (PLN) celebró este sábado su Asamblea Nacional, en la que definió las candidaturas a diputaciones que representarán a la agrupación en las elecciones de febrero de 2026.

Entre los nombres ratificados destaca el de Rafael Vargas Brenes, exalcalde del cantón de Goicoechea, quien fue electo como candidato a diputado en el tercer lugar por la provincia de San José.

Vargas, de 65 años, posee una amplia trayectoria en el ámbito político y comunitario. Durante su paso por la alcaldía de Goicoechea impulsó proyectos de infraestructura y deporte, áreas en las que también ha desarrollado una carrera vinculada al liderazgo y la organización comunal.

Su perfil combina experiencia en la gestión municipal con vínculos en el sector deportivo, lo que, según dirigentes liberacionistas, lo convierte en una figura con proyección nacional.

El candidato del PLN, Álvaro Ramos, depositó su confianza en Rafael Vargas, candidato por San José en el tercer lugar.

La Asamblea Nacional del PLN, máximo órgano de la agrupación, se reunió con el propósito de conformar las papeletas legislativas en las siete provincias, un paso clave en la estrategia electoral del partido. La elección de los candidatos responde a un balance entre representación territorial, trayectoria política y capacidad de atraer distintos sectores de la ciudadanía.

El PLN, que históricamente ha sido una de las fuerzas políticas más influyentes en Costa Rica, busca recuperar protagonismo en el Congreso tras los resultados obtenidos en los últimos comicios, donde enfrentó una disminución en su caudal electoral. Con las nuevas candidaturas, la agrupación apuesta por una combinación de experiencia política y renovación de liderazgos.

De cara a la campaña electoral, el partido continuará afinando su propuesta legislativa y su estrategia de comunicación, con el objetivo de consolidar un bloque fuerte en la Asamblea Legislativa que le permita impulsar sus proyectos en el próximo período.