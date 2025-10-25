• Vuelve la adrenalina este 2 de noviembre, el Circuito StarCars de Parque Viva

SAN JOSE, Costa Rica. – Este domingo 2 de noviembre, el Circuito StarCars de Parque Viva será el epicentro de la velocidad, la estrategia y la adrenalina con la realización del Gran Premio Economy – 200KM de Costa Rica, evento que marcará el cierre del Campeonato Nacional de Automovilismo Motorola 2025.

Desde las 8:00 a.m., los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo completo con las principales categorías del automovilismo nacional: Turismo de Calle, Súper Turismo, Gran Turismo y Costa Rica Exotic Series, junto con la participación especial de los clubes CHR, CTT y Club 8vas, que aportarán su característico ambiente y energía a la jornada.

Desde su constitución, el Campeonato Nacional de Automovilismo ha venido creciendo de manera sostenida, incorporando categorías cada vez más competitivas y novedosas, así como actividades especiales en cada fecha que enriquecen la experiencia del público. Además, ha contribuido de forma significativa en la formación de nuevos pilotos, quienes hoy nutren y fortalecen las diferentes categorías del automovilismo costarricense.

El campeonato cuenta con el aval de la Federación Costarricense de los Motores (FECOM) y del Automóvil Club de Costa Rica (ACCR), instituciones que respaldan su desarrollo, reglamentación y compromiso con la excelencia deportiva y la seguridad en pista.

Novedades en la pista La parrilla de salida promete estar más competitiva que nunca, con grandes regresos y nuevas incorporaciones que elevarán el nivel de competencia. Este año destaca la llegada de un Porsche del equipo SYS y de dos Hyundai Elantra TCR, que aportarán un alto rendimiento y espectáculo a la pista. Además, el piloto colombiano Santiago Guerrero se suma a la parrilla de GT3, trayendo su experiencia internacional al campeonato. También se confirma la participación de Carlos Rodríguez, mientras que Aldo Vicenti dirá presente en la modalidad Endurance dentro de la misma categoría GT1. Uno de los momentos más esperados será el regreso de Amadeo Quirós, quien vuelve a la acción con un Toyota Corolla CTCC, marcando su retorno a la categoría GT1 después de varios años de ausencia.

Más que una carrera

El Gran Premio Economy no solo ofrecerá emocionantes competencias en la pista, sino también una experiencia completa para grandes y pequeños. El público podrá disfrutar de un espectacular Drift Attack, un concurso de disfraces, la divertida carrera de botargas, además de una exhibición de carros de lujo y vehículos clásicos.

Como parte de las novedades, estará presente el Xpeng, el único carro volador de Costa Rica, junto con una competencia de carritos eléctricos para niños, pensada para los futuros pilotos.

Las entradas ya están disponibles en Passline.com, con precios desde ₡5.000.

Además, quienes adquieran su boleto participarán automáticamente en el sorteo para llegar volando en helicóptero al evento, una experiencia exclusiva que hará de este cierre de temporada algo verdaderamente inolvidable.

