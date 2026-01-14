PEPE SE SUMA AL HISTÓRICO DUELO REAL MADRID LEYENDAS vs BARCA LEGENDS

• Encuentro será el 7 de febrero a las 6:00p.m., en el Estadio Nacional

El exdefensor portugués reforzará al Real Madrid Leyendas

Entradas continúan disponibles en kuikpei.com

SAN JOSÉ, Costa Rica. El histórico encuentro LEYENDAS: Real Madrid Leyendas vs Barça Legends, que se disputará por primera vez en Costa Rica, suma una nueva figura de talla mundial: Pepe, emblemático defensor del Real Madrid, quien está oficialmente confirmado para el partido del sábado 7 de febrero, a las 6:00 p.m., en el Estadio Nacional.

Képler Laverán Lima Ferreira “Pepe” fue pieza clave en una de las etapas más exitosas del club merengue, destacándose por su carácter, liderazgo y solidez defensiva. Durante su paso por el Real Madrid, conquistó múltiples títulos nacionales e internacionales, incluyendo Ligas, Copas y Champions League, dejando una huella imborrable en la historia del club y en la memoria de los aficionados.

Una de las atracciones en el encuentro, Real Madrid Leyendas y Barça Legends será, Képler Laverán Lima Ferreira “Pepe“.

Su presencia eleva aún más el nivel de un espectáculo que reunirá a grandes figuras que marcaron época en el clásico más famoso del fútbol mundial. El duelo entre Real Madrid Leyendas y Barça Legends promete una noche cargada de emoción, recuerdos y fútbol de alto nivel para los aficionados costarricenses.

La productora Experiencias MKP, junto al Banco Popular y de Desarrollo Comunal, patrocinador oficial del evento, destacan que este espectáculo celebra la grandeza, la rivalidad histórica y la pasión que han caracterizado por décadas al enfrentamiento entre el Real Madrid y el FC Barcelona.

Pepe se unen a Ronaldinho, Casillas, Guti, Makélélé, Carles Puyol, Rivaldo y Saviola, como parte de los nombres más importantes para esta cita histórica.

Las entradas para LEYENDAS continúan disponibles para todo el público a través de la plataforma kuikpei.com. Las localidades y precios, con cargos por servicio e impuestos incluidos, son los siguientes:

Sol Norte y Sur: $100

Sombra Este y Oeste: $130

Balcón Este y Oeste: $195

Platea Este y Oeste: $230

Experiencias Palco: $500

(Incluye palco, bebidas y bocas antes y durante el partido, y After Party en el Cubo de Cristal del Estadio Nacional) (ÚLTIMAS ENTRADAS)

(Incluye palco, bebidas y bocas antes y durante el partido, y After Party en el Cubo de Cristal del Estadio Nacional) Legends VIP: $1,000

(Incluye cena de gala exclusiva con jugadores, acceso a entrenamiento del Barça Legends, palco, bebidas y bocas antes y durante el partido, y After Party en el Cubo de Cristal del Estadio Nacional) (SOLD OUT)

Para más información sobre LEYENDAS, visite las redes sociales oficiales @leyendas.cr.