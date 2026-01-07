Real Madrid Leyendas vs Bar ç a Legends, será el 7 de febrero a las 6:00p.m., en el Estadio Nacional

Ambos serán parte del equipo del FC Barcelona en su visita a Costa Rica

Entradas continúan disponibles en kuikpei.com

Adriana Hernández / aghernandezv@gmail.com

SAN JOSE, Costa Rica. El histórico encuentro LEYENDAS: Real Madrid Leyendas vs Barça Legends, que se disputará por primera vez en Costa Rica, suma dos nombres más de peso mundial: Rivaldo y Javier Saviola, quienes oficialmente están confirmados para el partido del sábado 7 de febrero de 2026, a las 6:00 p.m., en el Estadio Nacional.

La llegada de Rivaldo, campeón del mundo con Brasil y ganador del Balón de Oro, junto a Javier Saviola, exdelantero argentino que defendió las camisetas del FC Barcelona y el Real Madrid, eleva aún más el nivel de un espectáculo que ya se perfila como uno de los eventos deportivos más importantes que ha vivido el país. Ambos futbolistas vestirán la camiseta del FB Barcelona en LEYENDAS.

El partido reunirá a figuras icónicas que marcaron época, protagonizaron el clásico más famoso del planeta y dejaron una huella imborrable en millones de aficionados alrededor del mundo. Rivaldo y Javier Saviola se unen a Ronaldinho, Casillas, Guti, Makélélé y Carles Puyol como parte de los primeros nombres confirmados para esta cita histórica.

La productora Experiencias MKP, junto al Banco Popular y de Desarrollo Comunal, patrocinador oficial del evento, destacan que este espectáculo representa la grandeza, la rivalidad histórica y la pasión que caracterizan al enfrentamiento entre el Real Madrid y el FC Barcelona.

Tanto Rivaldo como Saviola forman parte de una generación dorada del fútbol internacional y su presencia garantiza una noche cargada de emociones, recuerdos y fútbol de alto nivel, en un escenario único como el Estadio Nacional.

Las entradas para LEYENDAS continúan disponibles para todo el público a través de la plataforma kuikpei.com. Las localidades y precios, con cargos por servicio e impuestos incluidos, son los siguientes:

Sol Norte y Sur: $100

Sombra Este y Oeste: $130

Balcón Este y Oeste: $195

Platea Este y Oeste: $230

Experiencias Palco: $500

(Incluye palco, bebidas y bocas antes y durante el partido, y After Party en el Cubo de Cristal del Estadio Nacional) (ÚLTIMAS ENTRADAS)

(Incluye palco, bebidas y bocas antes y durante el partido, y After Party en el Cubo de Cristal del Estadio Nacional) Legends VIP: $1,000

(Incluye cena de gala exclusiva con jugadores, acceso a entrenamiento del Barça Legends, palco, bebidas y bocas antes y durante el partido, y After Party en el Cubo de Cristal del Estadio Nacional) (SOLD OUT)

Para más información sobre LEYENDAS, visite las redes sociales oficiales @leyendas.cr.