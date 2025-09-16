• Se realizará del 16 al 23 de setiembre en el Salón de la Unión Cantonal de Asociaciones de Moravia, de la esquina noroeste de la plaza de deportes de Jardines de Moravia, 25 metros al norte.

MORAVIA. El Registro Nacional (RN), convoca a la exposición pública del mapa catastral del cantón de Moravia de la provincia de San José.

Se realizará del 16 al 23 de setiembre -incluyendo fin de semana-, en jornada continua de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Salón de la Unión Cantonal de Asociaciones de Moravia, de la esquina noroeste de la plaza de deportes de Jardines de Moravia, 25 metros al norte.

El fin de la exposición pública es que todos los propietarios e interesados verifiquen, de manera gratuita, la información de las propiedades incorporadas en el mapa catastral de este cantón y muestren su conformidad o inconformidad con la información verificada.

Si el propietario está de acuerdo con la información verificada podrá firmar el acta de conformidad correspondiente. En caso de que no lo esté, podrá presentar un reclamo formal ante el Registro Nacional, de manera física en la sede central y en formato digital, con firma electrónica, al correo secretariabienesinmuebles@rnp.go.cr

El reclamo formal se puede presentar dentro de los quince días siguientes, contados a partir del último día de la Exposición Pública.

Para ser atendido se debe presentar el documento de identificación. Opcionalmente, se puede sacar cita en el enlace http://ep.tpzcr.com:8090/ep/ sin embargo, esto no es indispensable para ser atendido.

Según lo establece la Ley de Catastro Nacional y el Reglamento General del Registro Inmobiliario, el Registro Nacional dará por correcta la información de aquellas propiedades cuyos titulares no se presenten a la exposición pública.

Si necesita más información puede llamar al teléfono 2202-0999.

12 de setiembre de 2025. DPY-CP-30-2025

Consultas: 2202-0816 con Errolyn Montero

Correo: prensarn@rnp.go.cr