61 centros educativos tendrán regulación especial de la Policía de Tránsito en inicio de curso lectivo

A partir del miércoles 5 de febrero.

• Se priorizarán centros de enseñanza frente a rutas de alto tránsito.

• Objetivos son proteger a estudiantes, influir en una mejor circulación y sancionar conductas incorrectas.

SAN JOSÉ, Costa Rica. Estudiantes en los salones de clase aprendiendo, y no heridos en carretera, ese es el principal objetivo de la Policía de Tránsito, para el inicio del curso lectivo 2025.

Para perseguir esa meta, el cuerpo policial dispondrá de hasta 320 oficiales para vigilar, regular la circulación, guiar tanto a padres como a menores y sancionar, cuando corresponda, a quienes violenten la Ley de Tránsito.

Estos oficiales se distribuirán entre 61 centros educativos de todo el país, desde sitios como la escuela Barrio Alemania en Osa, pasando por la escuela El Coco en Siquirres o la de El Llano en Naranjo.

“Nuestro objetivo es priorizar esos centros de estudio frente a rutas de alto tránsito, como la 32, la Interamericana Norte y Sur, entre otras, en las que, históricamente, suelen ocurrir muchos accidentes o en los que la dinámica vehicular, como ya expliqué, hace complicado el paso de peatones, más tratándose de niños”, detalló el director de la Policía de Tránsito, Oswaldo Miranda Víquez.

La escuela Roberto Castro, frente a la ruta nacional 3, en Orotina, el colegio Técnico Profesional de Guápiles, el colegio Tolentino en Cartago, la escuela La Cangreja en el Cerro de la Muerte, o la John F. Kennedy en Barrio Capulín, sobre la ruta nacional 21, en Liberia, se suman a la lista de prioridades.

La Metálica en San José, la Villalobos en Lagunilla, la Napoleón Quesada en Zapote y la República de Guatemala son otros ejemplos más urbanos que también estarán en la mira de las autoridades.

Consejos

Despertarse con tiempo, para no verse tentados a correr detrás del bus o a cruzar imprudentemente una calle son parte de las recomendaciones.

Activar los semáforos peatonales y usar los puentes para caminantes disponibles, así como cruzar en las esquinas, son ejemplos que los padres deben darle a sus hijos.

Llevar a los menores de 12 años y por debajo de 145 cm de talla en un dispositivo de retención infantil es medular, para reducir riesgos de lesiones más graves, en el caso de un accidente.

Ropa clara o reflectante de la luz, en peatones y ciclistas también es un buen consejo, detalló Miranda, al tiempo que instó a los padres a comprar abrigos y mochilas con colores alegres, claros, que permitan a sus hijos ser más visibles, más cuando inicie la temporada de lluvias o por si suelen salir muy temprano o regresar tarde del centro educativo, y está algo oscuro.

Seguir las instrucciones de los oficiales que están en carretera, en especial frente a escuelas y colegios, es muy importante, en adultos y menores, para reducir riesgos.

Comprender que no siempre podrán llegar con el vehículo hasta la puerta del centro de enseñanza, sino que tendrán que parquear a distancia es importante para evitar estacionamiento ilegal, e imprudencias como frenar el carro en “media calle” para que el hijo se baje.

No se deben llevar menores por debajo de los 5 años en motocicleta ni por debajo de 3 años en bicicleta, menos si, en este segundo caso, el vehículo no está hecho para más de una persona. No se vale llevar al menor en la barra o en “los conos”, advirtió el funcionario.

No sobrepasar los 25 km/h al conducir frente a los centros educativos, con presencia de oficiales les evitará una multa de ¢123.000.