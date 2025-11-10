El Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Regulación de Productos de Interés y Riesgo Sanitario, alerta a la población en general sobre la presencia de Listeria monocytogenes en Muslitos de pollo cocidos de la marca Pollo Rey, que se detalla a continuación:

Lote 2508250101, producto MUSLITOS DE POLLO COCIDOS, marca POLLO REY, con registro sanitario B-45301 (GT-B.45301) y fecha de vencimiento 22-05-2026.

De acuerdo con los resultados de análisis microbiológicos del Centro Nacional de Referencia en Inocuidad Microbiológica de Alimentos del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (CRIMA-INCIENSA), el lote del producto antes mencionado, de la marca POLLO REY presentó aislamientos positivos por Listeria monocytogenes, lo que incumple con los parámetros establecidos en el Reglamento Técnico Centroamericano de Criterios Microbiológicos para la Inocuidad de los Alimentos RTCA 67.04.50:17, para el Subgrupo 8.3: productos cárnicos cocidos, incluyendo los curados o ahumados. Embutidos, formados, tocineta, pate, chuleta ahumada, costillas ahumadas, cortes cocidos de aves de corral y caza, vacunos, porcinos, entre otros.

La contaminación de los productos se identificó a través de muestreos realizados en supermercados del país, como parte del control de alimentos que lleva a cabo el Ministerio de Salud, con el fin de verificar el cumplimiento del Reglamento Técnico Centroamericano de Criterios Microbiológicos para la Inocuidad de los Alimentos vigente.

Cabe señalar que ya se está trabajando en el retiro del mercado del lote contaminado en coordinación con los puntos de muestreo e importador y con el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA).

El producto afectado por esta advertencia se observa en la siguiente imagen:

RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN EN GENERAL: