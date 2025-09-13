SAN JOSÉ, Costa Rica. Este sábado 13 de setiembre, en el marco de la Asamblea Nacional del Partido Liberación Nacional (PLN), el candidato presidencial Álvaro Ramos oficializó los nombres de quienes lo acompañarán en la fórmula presidencial para las elecciones de 2026.

Se trata de Karen Segura Fernández, excandidata a alcaldesa de La Unión del or Partido Alianza Demócrata Cristiana (ADC), funcionaria del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y actual diputada y figura emergente dentro del partido. Xinia Chaves, exdirectora ejecutiva del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), quienes asumirán las candidaturas a la Primera y Segunda Vicepresidencia de la República, respectivamente.

Además, Chaves fue dos veces presidenta delInstituto del Café de Costa Rica (Icafe), fue viceministra de Agricultura del 2010 al 2014

Ambas mujeres fueron presentadas ante la estructura liberacionista como parte de una propuesta que, según Ramos, “combina experiencia técnica, compromiso social y renovación política”.

Cumpliendo con el partido, Rafael Arias Fallas, acompañado de Carlos Roverssi.

El evento se realizó en la sede del PLN en San José y marca el arranque oficial de la campaña del candidato, Álvaro Ramos rumbo a Cuesta de Mora.

Además, la agrupación política elegirá su candidatos para diputaciones por las siete provincias. El candidato Álvaro Ramos colocó por San José en primer lugar de diputados al empresario y economista, Álvaro Ramírez Bogantes, actual jefe de la campaña.

1.- Alvaro Ramírez Bogantes

2.- Iztaru Alfaro Guerrero

3.- Rafael Vargas Brenes

4.- Andrea Valverde Palavicini

5.- Marco Francisco Badilla Chavarría

Ronald Campos, encabeza la papeleta de candidatos a diputados por la provincia de Guanacaste.

1.- Ronald Campos

2.- Karol Matamoros

3.- Alejandro Villalobos

4.- Kenia Vázquez

5.- Isaías Chavarría

• HEREDIA CANDIDATOS ELECTOS

Asamblea Nacional del PLN elige a :

Víctor Manuel Hidalgo Solis por el 1er lugar

Angela Aguilar Vargas en el 2do lugar

Andrés Ugalde Brenes por el 3er lugar

Amelia María Carvajal Murillo por el 4to lugar

Steven Manuel Villalobos León por el 5to lugar