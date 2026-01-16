• El programa busca dar una salida a familias atrapadas por deudas impagables, exclusión financiera y manchas crediticias permanentes que hoy limitan el trabajo, el emprendimiento y la calidad de vida.

Lilliana Pacheco Monge / periodicogentehoy@yahoo.com

SAN JOSÉ, Costa Rica. El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, presentó el programa Segunda Oportunidad, una propuesta integral para enfrentar el sobreendeudamiento que afecta a unas 700 mil familias en el país y que hoy representa el 62% de los procesos judiciales.

Ramos señaló que el problema dejó de ser individual para convertirse en un fenómeno social que golpea a trabajadores, productores, fiadores y personas excluidas del sistema financiero, muchas de ellas marcadas de por vida por deudas antiguas y manchas crediticias permanentes.

El candidato advirtió que, mientras el crecimiento económico no se ha traducido en mejores ingresos para las familias, entre un 33% y 35% de los ingresos de los hogares se destina al pago de deudas, empujando a muchos hacia el crédito informal y la exclusión.

• Tres ejes del programa Segunda Oportunidad

La propuesta se basa en tres reformas clave:



1. Ley de alivio crediticio, para refinanciar deudas con menores tasas y plazos más largos.



2. Bancarización responsable, que permita reincorporar al sistema financiero al 40% de trabajadores hoy excluidos, con crédito acorde a su capacidad de pago.



3. Derecho al olvido financiero, para poner límites a las manchas crediticias y evitar que deudas antiguas persigan a las personas indefinidamente.

Estas medidas se complementan con educación financiera y una reforma al cobro judicial.



"Las personas y el país tienen derecho a empezar de nuevo. No puede haber cadena perpetua por una deuda", concluyó Ramos.