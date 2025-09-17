• En el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional y ha sido una de las más grandes del año

OSTIONAL, Guanacaste, Costa Rica. El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), por medio del Área de Conservación Tempisque (ACT), informa que inició una de las arribadas de tortugas marinas más grandes del año, aunque esta está entrando en su fase final, por lo que está disminuyendo la cantidad de tortugas que están llegando al sitio.

La tortuga Lora (Lepidochelys olivacea) es la única especie que anida en nuestras costas y que presenta este comportamiento reproductivo. Aunque la tasa de eclosión de neonatos durante las arribadas es baja, dada la cantidad de huevos que son depositados en la playa, los nacimientos de crías que esto genera son de miles de individuos.

Ostional es una de las pocas playas en el mundo en donde ocurre este fenómeno y Costa Rica posee un modelo de conservación de tortugas en asocio con la comunidad, en la figura de la Asociación de Desarrollo Integral de Ostional, con apoyo científico de la Universidad de Costa Rica y otras organizaciones.

Si desea observar la arribada de tortugas marinas, por favor, comuníquese con los guías locales de la Asociación de Desarrollo Integral de Ostional, la Asociación de Guías de Ostional o con alguno de los guías locales acreditados para que reserve su espacio en uno de los tours. La información sobre estas organizaciones la puede encontrar en redes sociales. Recuerde que es indispensable para ingresar a la playa, hacerse acompañar por un guía acreditado.