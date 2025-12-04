El programa exclusivo para ASADAS ya ha destinado cerca de ¢1.300 millones para fortalecer infraestructura hídrica, proteger mantos acuíferos y apoyar la gestión comunitaria del agua.

En un contexto nacional marcado por desafíos crecientes en el acceso y la disponibilidad del agua, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal reafirma su compromiso con la seguridad hídrica y el bienestar de las comunidades rurales del país.

La entidad ha impulsado el desarrollo de infraestructura y la gestión sostenible del recurso a través de su programa de financiamiento especial dirigido a las Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados Rurales (ASADAS). Este apoyo ha permitido fortalecer operaciones locales esenciales para abastecer de agua potable a miles de familias, comercios y organizaciones en todo el territorio nacional.

En los últimos años, el Banco ha respaldado a 24 ASADAS, mediante una inversión cercana a ¢1.300 millones, gracias al programa exclusivo derivado del Fondo de Financiamiento para el Desarrollo (FOFIDE). Estos recursos se otorgan en condiciones accesibles y acompañados de apoyo técnico para la ejecución de los proyectos.

Este programa permite financiar hasta ¢100 millones por organización, sin límite de personas abonadas, con una tasa referenciada a la Tasa Básica Pasiva, facilitando el desarrollo de soluciones concretas para la sostenibilidad del suministro de agua.

La Gerente General del Banco Popular, Gina Carvajal Vega, destacó el valor social de este esfuerzo: “Nos enorgullece respaldar a las ASADAS, especialmente en zonas rurales, para asegurar un abastecimiento de agua efectivo y saludable para las generaciones presentes y futuras. Nuestro compromiso con las comunidades va de la mano con la protección ambiental y el desarrollo local”.

PROYECTOS PARA FINANCIAR

Los recursos permiten desarrollar iniciativas con impacto directo en la gestión y protección del agua, tales como: