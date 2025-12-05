La ciudad se llenó de luz y alegría con el encendido de árboles, iluminación en parques y conciertos navideños.

San José se llenó de luz, color y esperanza gracias a las celebraciones que reunieron a cientos de familias en espacios públicos vivos, accesibles y llenos de alegría. El encendido de los árboles navideños en el Parque de Montes de Oca, el Parque Morazán y el icónico árbol en el Parque Metropolitano La Sabana marcó el inicio oficial de la temporada navideña impulsada por el Banco Popular, reafirmando su compromiso con llevar bienestar y momentos de unión a las comunidades del país.

El Parque Morazán brilló la tarde del martes con un ambiente cálido y festivo. Vecinos, visitantes y familias completas se acercaron para disfrutar del concierto especial del Coro Studio Choralia de Costa Rica, que llenó el emblemático espacio josefino de armonías navideñas y un profundo espíritu de comunidad.

Este icónico parque se convirtió en un punto de encuentro entre generaciones, un lugar donde niñas, niños, jóvenes y adultos compartieron fotografías, risas y momentos inolvidables en el corazón de la capital.

Gina Carvajal y Diego Miranda, presentes en el parque Morazán.

La Gerente General del Banco Popular, Gina Carvajal Vega, destacó la importancia de devolver la Navidad a lugares abiertos para alegría de las familias: “Queríamos que las familias volvieran a vivir la Navidad en los parques, como una tradición que nos une y nos identifica. Ver a tantas personas disfrutar, cantar y compartir es la confirmación de que la magia está en la gente y en la comunidad. La Navidad vuelve a ser del pueblo, y el Banco Popular siempre estará presente para iluminar esos encuentros.”

Por su parte, el alcalde de San José, Diego Miranda, resaltó el impacto positivo de estas celebraciones: “El Parque Morazán volvió a brillar gracias a este esfuerzo conjunto. Activar los espacios públicos con cultura, arte y esperanza es fundamental para construir una ciudad viva, segura y llena de oportunidades. Agradecemos al Banco Popular por apostar por San José y por traer nuevamente la ilusión de la Navidad a nuestras calles.”

Actividades en La Sabana.

UN ÁRBOL PARA TODO EL PAÍS

Por su parte, el pasado miércoles el tradicional árbol navideño en La Sabana volvió a iluminar el horizonte capitalino como un símbolo de unión, esperanza y alegría compartida. Su presencia en uno de los parques más representativos del país refuerza la visión del Banco Popular de promover celebraciones abiertas, familiares y accesibles para todas las personas.

Acitividades en el parque Montes de Oca.

Con estas actividades, el Banco Popular reafirma su propósito de acercar la Navidad a los barrios y ciudades del país, honrando el sentido más humano de estas fechas: la unión, la esperanza y la convivencia familiar.

“Iluminar nuestros parques no es solo encender un árbol; es encender emociones, encuentros y recuerdos que quedan en las familias”, añadió Carvajal.

El Banco Popular invita a la ciudadanía a continuar participando en las actividades navideñas programadas para estas semanas, que incluyen conciertos, recorridos de luz y espacios de disfrute para personas de todas las edades. Así, por ejemplo, mañana viernes 05 de diciembre, a las 10 a.m., será la inauguración de la Feria “Hecho Aquí” en la Antigua Aduana, que reúne a 250 emprendimientos de todo el país, transformándose en una gran oportunidad para que las familias adquieran obsequios maravillosos y especiales para esta Navidad y apoyando además a los emprendedores nacionales.