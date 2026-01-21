• Desde el Auditorio del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, solo 7 aspirantes a la Presidencia asumieron un compromiso país con la educación pública.

SANTO DOMINGO de Heredia. En un acto marcado por la emoción y el sentido de responsabilidad nacional, candidatas y candidatos a la Presidencia de la República firmaron el Pacto por la Educación Pública, reafirmando su compromiso con la educación como derecho fundamental y motor del desarrollo social.

La actividad se llevó a cabo en las instalaciones del Auditorio del Cuerpo de Bomberos de este cantón.

El documento fue firmado ante el I Congreso Nacional por la Educación Pública y plantea una hoja de ruta para enfrentar la peor crisis educativa del país desde la década de 1980, según el documento promovido por la Mesa Nacional de Diálogo, Consejo Nacional de Rectores, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Nacional y la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular.

El pacto establece como eje central el respeto, protección y ejecución del financiamiento constitucional del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) para educación pública, con una asignación progresiva de recursos orientados prioritariamente a infraestructura educativa, dignificación docente, permanencia estudiantil, programas de equidad, actualización pedagógica y reducción de brechas territoriales y sociales.

Además, se plantea alcanzar un financiamiento del 1,5% del PIB para la educación superior pública como parte de ese mismo esfuerzo presupuestario.

En materia de calidad, las candidaturas se comprometen a impulsar una política educativa de Estado, enfocada en el aprendizaje significativo, el pensamiento crítico, la alfabetización científica, tecnológica y digital, así como en la formación para la ciudadanía democrática y el trabajo digno.

El pacto también plantea la universalización del currículo en primaria, el fortalecimiento de la educación indígena e intercultural y la atención diferenciada según las realidades territoriales del país.

El documento incorpora compromisos explícitos en equidad y no discriminación, infraestructura y conectividad educativa, transparencia en el uso de recursos públicos, participación social y entornos educativos seguros. Se plantea la creación de mecanismos permanentes de diálogo social, rendición de cuentas y evaluación técnica del sistema educativo, alejados de enfoques punitivos o mercantilistas.

Como medida inmediata, el pacto propone que el próximo gobierno declare la educación pública como prioridad nacional en situación de crisis durante sus primeros 100 días, con el fin de atender el deterioro del sistema, reducir la exclusión educativa y garantizar condiciones dignas de enseñanza y aprendizaje.

Beneficios

Entre las personas firmantes estuvo Álvaro Ramos, candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), quien se sumó al pacto junto a otros aspirantes a la Presidencia, señalando la importancia de escuchar, construir acuerdos y, sobre todo, cumplirlos.

La actividad se desarrolló en un ambiente reflexivo, acompañado por expresiones artísticas que visibilizaron las realidades que viven diariamente estudiantes, familias y personas trabajadoras de la educación en todo el país.

El pacto, construido de manera participativa con organizaciones sociales y educativas, establece compromisos públicos y verificables para fortalecer la educación pública, reducir brechas y garantizar oportunidades para todas las personas, más allá de los ciclos electorales.

La firma representa un llamado colectivo a colocar la educación en el centro de la agenda nacional y a asumirla como una prioridad indispensable para el presente y el futuro de Costa Rica.

Para finalizar la actividad, los candidatos se comprometieron a impulsar una política educativa de Estado, enfocada en el aprendizaje significativo, el pensamiento crítico, la alfabetización científica, tecnológica y digital, así como en la formación para la ciudadanía democrática y el trabajo digno.

El Pacto Nacional por la Educación Pública fue firmado por las siguientes candidaturas: