• Vigencia y tamaño no varían, pero sí cuenta con más elementos de seguridad.

• Parrafos extras vienen en cursiva

• No es obligatorio cambiar al nuevo diseño si cédula actual está vigente y en buen estado.

SAN JOSE, Costa Rica. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) informa que a partir del 6 de octubre, dio inicio la modernización en los mecanismos de identificación ciudadana, con el nuevo diseño de la cédula de identidad, procurando el fortalecimiento de la seguridad, la agilización de los trámites y la protección de los datos personales.

El documento conserva la mayoría de los datos personales que contiene el actual, sin embargo, ya no se incluyen los nombres del padre y la madre de la persona, ni su domicilio electoral. La vigencia continúa siendo de 10 años, y mantiene las dimensiones estándar internacionales (es decir, 85,60 milímetros × 53,98 milímetros, según lo estipulado por la norma ISO 7810 ID-1).

Dentro de las novedades que tiene el nuevo diseño, destaca el uso de policarbonato con grabado láser a color, para que la cédula tenga una mayor durabilidad, la sustitución del código de barras por la tecnología MRZ o Zona de Lectura Mecánica, que permite que los documentos puedan ser leídos por los sistemas automáticos de verificación de identidad.

De igual manera, incorpora elementos de seguridad física como el texto en relieve, líneas discontinuas y componentes visibles solo bajo luz ultravioleta, y el microtexto, compuesto por letras, números o imágenes apenas perceptibles a simple vista, pero que se tornan visibles al utilizar algún artefacto para aumentar el tamaño de la imagen. Adicionalmente, en el anverso se incluyen las siglas “TSE” en el sistema Braille.

Además, la cédula incluye una foto disminuida de la persona, que es una imagen secundaria que se ubica junto a la principal, permitiendo así una visualización de los datos según los lineamientos establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO por sus siglas en idioma inglés), medida que han adoptado muchos países en el mundo.