• Niños, niñas y jóvenes volverán a vivir la experiencia de votar en un proceso simbólico que busca sembrar valores democráticos desde edades tempranas. El Colegio de Periodistas realizará por segunda vez las Elecciones Infantiles y Juveniles el próximo 1 de febrero en Sabana.

SAN JOSÉ, Costa Rica. Con el objetivo de promover la educación cívica y la participación democrática desde la niñez y la adolescencia, el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica (COLPER) llevará a cabo, por segunda ocasión, las Elecciones Infantiles y Juveniles 2026.

La actividad se realizará el domingo 1 de febrero, en un horario de 8:30 a. m. a 3:00 p. m., en la sede del COLPER, ubicada en Sabana Este, y está dirigida a personas menores de edad a partir de los 4 años.

Esta iniciativa, que tuvo su primera edición en 2022, forma parte del compromiso institucional del COLPER con la formación ciudadana y el fortalecimiento de la cultura democrática desde edades tempranas. Para esta nueva jornada se espera la participación aproximada de 1.500 niños, niñas y jóvenes, quienes podrán experimentar de manera práctica cómo funciona un proceso electoral.

El desarrollo de la jornada contará con el acompañamiento del personal del COLPER y de integrantes del Tribunal Electoral Interno, quienes estarán a cargo de orientar a los participantes y garantizar un adecuado flujo durante la votación.