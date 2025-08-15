103 costarricenses participan, de los cuales 100 son bomberos forestales y tres técnicos especialistas

Este segundo apoyo se ubicará, inicialmente, en la provincia de Manitoba y la misión es por un mes de trabajo, regresando al país el 15 de setiembre.

Gobierno de Canadá asumirá todos los gastos del personal calificado costarricense que les apoyará en la extinción de los incendios forestales.

SAN JOSÉ, Costa Rica. El Gobierno de Canadá, por medio de su embajada en nuestro país, solicitó el apoyo para que bomberos forestales costarricenses puedan colaborar con la provincia de Manitoba, por lo que Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), por medio del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), como Autoridad Coordinadora del país, enviará 3 técnicos especializados, más 80 bomberos del SINAC y 23 funcionarios del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, para un total de 103 personas.

Los bomberos forestales costarricense salieron hoy en vuelo charter a las 10:00 a.m. desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y arribarán al Aeropuerto de la ciudad de Winnipeg, provincia de Manitoba a las 19:30 p.m. hora local.

En este proceso colaboran con el SINAC varias instituciones como la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Además de instituciones aliadas y estratégicas como la Asociación ProParques que permiten que la logística y la operatividad de este tipo de misiones sea una realidad.

Canadá continúa con la emergencia producto de la gran cantidad de incendios forestales, que inició desde mayo, durante la estación de primavera, incrementándose en el verano que finaliza hasta setiembre, lo que ha traído como consecuencia, a la fecha, una afectación de más de 7.3 millones de hectáreas.

La asistencia que ha brindado el país a Canadá ratifica el trabajo que ha realizado en los últimos 30 años en el tema de manejo del fuego, así como, las capacidades que tienen los bomberos forestales costarricenses, quienes han llevado un proceso de capacitación y entrenamiento que les ha permitido tener el aval del Centro Interagencias de Incendios Forestales de Canadá (CIFFC) para participar en despliegues internacionales. En 2023, nuestro país envió a 145 bomberos forestales en dos despliegues, en el año 2024 a 92 personas. En este 2025 se tuvo un primer envío de 99 personas. Actualmente serán 103 brigadistas más, para un total de 439 personas que han apoyado a Canadá en cinco despliegues.

Sobre esta colaboración, Canadá asume todos los costos de traslados aéreos, póliza de seguro internacional, equipamiento del personal, alimentación y hospedaje, por lo que la Institución y el país como tal, no asumen gasto alguno por el desplazamiento y logística del personal que apoyará en esta misión; en la cual se ha cumplido con los procedimientos oficiales establecidos en Costa Rica para el envío de asistencia humanitaria internacional.

Además, la experiencia adquirida por cada persona participante será clave para fortalecer las brigadas y como país, permitirá estar mejor preparados en caso de presentarse una emergencia en territorio nacional.