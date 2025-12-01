﻿• Asociaciones de Desarrollo, líderes comunales y pequeños emprendedores se benefician al

CORONADO. Con grandes expectativas para el próximo año, el Comité de Desarrollo Rural Territorial Toyopán (CTDR Toyopán) anunció importantes inversiones en los cantones de Moravia y en el distrito de Cascajal de Coronado, principalmente en obras viales y de infraestructura en salud (EBAIS). Así lo dio a conocer su presidente, Luis Carlos García Camacho, durante la Asamblea Ordinaria del Comité.

El CTDR Toyopán es el órgano que agrupa a diversos actores locales -sociedad civil, gobiernos municipales e instituciones públicas-, con el objetivo de planificar, coordinar y gestionar el desarrollo rural en los cantones de Moravia, Goicoechea, Vázquez de Coronado y Montes de Oca.

La vicealcaldesa, Irene Campos estuvo acompañada en esta actividad por vecinos de Mata de Plátano.

Representando a los distritos de Coronado, estuvo la vicealcaldesa, Luisa Vega (blusa roja).

Durante la reciente sesión, en la que también se presentó la rendición de cuentas, se anunció la incorporación del distrito de Mata de Plátano al territorio Toyopán, lo que amplía el alcance del Comité en la región.

Este territorio, conformado por asociaciones de desarrollo de los cantones mencionados, genera múltiples beneficios para las comunidades, especialmente a través de la capacitación de líderes comunales y emprendedores que pueden ver materializados sus proyectos.

Las comunidades beneficiadas son:

• Moravia: distrito de San Jerónimo.

• Goicoechea: distritos de Rancho Redondo y Mata de Plátano.

• Coronado: distritos de San Rafael, Dulce Nombre de Jesús, Las Nubes, Cascajal y San Isidro (parte alta).

• Montes de Oca: distrito de San Rafael.

“El CTDR Toyopán ofrece un espacio estructurado de participación y colaboración donde organizaciones comunales, productores, mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, gobiernos locales e instituciones públicas trabajan de manera conjunta. Esto promueve transparencia, legitimidad y corresponsabilidad en los proyectos de desarrollo rural, informó García.

Asimismo, destacó la importancia de que todas las asociaciones de desarrollo se integren y presenten proyectos en beneficio de sus comunidades, en áreas como: salud, ASADAS, personas adultas mayores, personas con discapacidad, juventud, mujeres, ambiente y turismo, recreación, cultura y economía productiva, entre otros sectores.

“Al involucrar a diversos actores sociales, el Comité fortalece el capital social, la cohesión comunitaria y la capacidad de autogestión, aspectos esenciales para las zonas rurales que suelen recibir menos atención institucional que los centros urbanos, manifestó García.

Labor cumplida

La vicealcaldesa de Goicochea, Irene Campos, quien participó en la asamblea, expresó su satisfacción por la decisión del CTDR Toyopán de incorporar al distrito de Mata de Plátano al territorio.

“Me siento satisfecha por el trabajo realizado a la fecha en el Territorio Toyopán. En mi condición de primera vicealcaldesa y representante de la Municipalidad de Goicoechea, colaboré como enlace para que el distrito de Mata de Plátano fuera incluido dentro del territorio. Para Goicoechea es muy importante que este distrito, que aún conserva parte de su carácter rural, se mantenga así. Por fin la asamblea lo aprobó, lo que permitirá considerar obras, proyectos, acompañamiento y presupuestos para el emprendedurismo de estos distritos”, manifestó Campos.

La vicealcaldesa agregó: “Seguimos adelante y también estamos pendientes de un proyecto presentado. Gracias a los vecinos de Mata de Plátano por acompañarnos en tan importante asamblea. Gracias a Dios por permitirme hacer mi trabajo con responsabilidad, donde me ponga”.

La Asamblea Ordinaria del CTDR Toyopán se realizó en el auditorio de la Finca de la Sostenibilidad de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, en Coronado.