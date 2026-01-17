• Estarán presentes en 72 cantones del país, 45% de estas personas jóvenes observadoras votarán por primera vez en una elección nacional presidencial.

• Al día de hoy el registro de personas jóvenes llega a 402. El promedio de edad del grupo ronda los 22 años. El próximo sábado 17 de Enero, de 9:00 a.m a 12 mediodía en el BN Arenas, en Hatillo, recibirán indumentaria, acreditación, entre otras cosas.

SAN JOSÉ, Costa Rica. Un total de 402 personas jóvenes con edades entre los 18 y 35 años tendrán sus ojos puestos el día de las elecciones en los distintos centros de votación del país, como parte de la iniciativa que impulsa la Defensoría de los Habitantes, entidad nacional de derechos humanos acreditada como observadora electoral en este proceso por parte del Tribunal Supremo de Elecciones.

El grupo de jóvenes estará plenamente identificados con un chaleco y gorra con el logo de la Defensoría, y tendrán la labor de observar el próximo 01 de febrero de 2026 la apertura del centro de votación, así como las condiciones de accesibilidad necesarias para que las personas con discapacidad, personas adultas mayores y personas privadas de libertad puedan ejercer el derecho al sufragio, a saber, aspectos relativos a señalización, comunicación, arquitectónica y cualquier otro elemento que permita la participación accesible e inclusiva de la población. Otro de los momentos en que estarán presentes las personas jóvenes observadoras será en el cierre de las mesas de votación.

Durante todo el domingo 01 de febrero, la Defensoría de los Habitantes recibirá un reporte de cada una de las personas observadoras, el cual será la base para la elaboración posterior de un reporte final que será remitido al Tribunal Supremo de Elecciones.

El equipo de personas jóvenes Observadores Electorales estarán presentes en centros de votación en escuelas y colegios a lo largo del territorio nacional, en 72 cantones, de las 7 provincias del país, con una cobertura del 86%. Tendrán la labor fundamental de llenar una ficha de información, previamente diseñada, en colaboración con la OEA, donde registrarán cada aspecto que deberá observar. Todo este trabajo lo realizarán de manera voluntaria. Adicionalmente a ello, personal de la Defensoría de los Habitantes y jóvenes voluntarios de la Asociación Guías Scouts de Costa Rica visitará unos 25 hogares de larga estancia y algunas mesas de votación en dos centros penitenciarios, entre ellos, el centro de mujeres, Vilma Curling, con el propósito de realizar la misma labor de observación electoral.

Algunos de los cantones donde se tiene registrado al día de hoy presencia de personas jóvenes observadores electorales son: Alajuela, San Carlos, San Ramón, Grecia, Atenas, Upala, Orotina, Sarchí, Cartago, La Unión, Paraíso, Turrialba, Nicoya, Santa Cruz, Liberia, Heredia, Belén, Santo Domingo, Pococí, Limón, Siquirres, Talamanca, Puntarenas, Buenos Aires, Golfito, Coto Brus, Garabito, Osa, San José, Desamparados, Goicoechea, Pérez Zeledón, Coronado, Moravia, Escazú, entre otros.

Las personas jóvenes realizaron una capacitación por parte del Tribunal Supremo de Elecciones. Asimismo, la Organización de Estados Americanos (OEA) también apoyó el proceso de capacitación. Más de un 80% de personas jóvenes inscritas hasta hoy no pertenecen a ninguna organización, y otros forman parte de organizaciones como Guías Scouts, Universidad Nacional y otras entidades aliadas.

Iniciativa de Observación Electoral liderada por la Defensoría de los Habitantes tendrá al día de hoy una cobertura de un 86% del total de cantones del país y abarcará las 7 provincias, gracias al trabajo que realizarán personas jóvenes voluntarias.

Para la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, este proceso de involucramiento de la población joven es clave para nuestra democracia pues constituye un valor esencial que asegura la libertad, la justicia, la participación inclusiva y el respeto de los derechos humanos. Todo este trabajo liderado por la Defensoría procura establecer un programa formal de observación electoral con el propósito de su consolidación a nivel institucional y que fortalezca aún más la confianza ciudadana en el sistema electoral.

Javier Sandoval, Presidente de la Benemérita Asociación de Guías y Scouts de CR, sobre el proyecto refirió “La democracia no es un legado automático, debe construirse todos los días con participación consciente y compromiso real. El programa de Observación Electoral Juvenil, reconoce a las personas jóvenes como protagonistas de la vida democrática del país. Desde la Benemérita Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica creemos en una juventud formada, crítica y comprometida con los derechos humanos, la transparencia y el bien común. Acompañar este proceso es honrar nuestra responsabilidad histórica con Costa Rica y con las generaciones futuras.”

Adicionalmente la Defensora de los Habitantes anunció esta mañana que el Día de las Elecciones también estarán presentes una comitiva internacional de Defensores y Defensoras de los Habitantes de varios países de la región, quienes también se sumarán a este proceso de Observación Electoral.

El Programa de Observación Electoral liderado por la Defensoría de los Habitantes tiene el respaldo de un grupo de organizaciones aliadas estratégicas: Benemérita Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, Fundación Konrad Adenauer Stiftung, Organización de Estados Americanos, Asamblea Legislativa (Departamento Participación Ciudadana), Asamblea Nacional de la Persona Joven (ANPJ), Universidad Nacional, y los Cooperantes: CoopeDota, emasa, Unión Europea, Canal 7, Quantum, Museo de los Niños y Grupo Nación.