Disponible matrícula de curso teórico para personas con discapacidad auditiva en sede Paso Ancho

SAN JOSÉ, Costa Rica. La Dirección General de Educación Vial (DGEV) del MOPT, informa que del 24 al 28 de marzo se impartirá el curso teórico de manejo para personas con discapacidad auditiva (sordos), en la sede Regional de Paso Ancho, San José.

El horario de las clases será de 9:00 a.m. a 12:00 m.d., de lunes a jueves y el viernes se aplicará la prueba. Se recuerda que la asistencia a todas las lecciones es obligatoria, por lo que ausentarse a sola clase implica reprobar.

En esta modalidad del curso teórico de manejo, tanto las clases como la prueba en sí, cuentan con la debida interpretación en Lengua de Señas Costarricense (LESCO).

Como parte de los requisitos para poder matricular están que la persona tenga las credenciales de ingreso al sistema activas (usuario y contraseña), además de contar con el pago del entero que es de

¢5.000 y puede realizarse en cualquier entidad financiera autorizada.

Si no posee las credenciales o no ha cancelado el entero no podrá matricular.

Las personas interesadas pueden ingresar al sitio web https://servicios.educacionvial.go.cr/Formularios/MatriculaPruebaT eorica para realizar la matrícula, el curso se encuentra en la pestaña “Regular” con la indicación “Personas con Discapacidad Auditiva (sordos)”, tal como se muestra en la imagen adjunta.

