Estudiante del INA es escogido como embajador mundial de la educación técnica

Organización Internacional WorldSkills lo seleccionó para representar al continente americano ante el mundo

Tico participó en la olimpiada mundial de habilidades técnicas WorldSkills Kazán 2019 y obtuvo la Medalla a la Excelencia

SAN JOSÉ, Costa Rica. Un joven costarricense fungirá como embajador mundial del movimiento WorldSkills, durante los próximos dos años, al ser seleccionado por la organización internacional como representante del continente americano. Al nacional le corresponderá inspirar a la próxima generación de profesionales cualificados y demostrar el valor de la educación y formación técnica-profesional.

Se trata de Diego López Garro, de 27 años y quien en calidad de estudiante del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) participó en las olimpiadas mundiales de especialidades técnicas WorldSkills Kazán 2019 (Rusia), en la habilidad de Administración de Sistemas de Redes TI. Ahí ocupó la posición más alta para un tico en esas competiciones: la posición 12 del mundo.

Junto al tico fueron nombrados, como personas embajadoras, jóvenes de Zambia, China, Austria, Finlandia, Azerbaiyán y Emiratos Árabes Unidos. El costarricense representará a todos los países del continente.

“Me tomó por sorpresa que entre tantos excompetidores me escogieran a mí. Es una satisfacción, una señal de que algo estoy haciendo bien. A la vez, es una gran responsabilidad porque represento a todos los países de América y no solo a mi país y a la institución (el INA)”, declaró el joven.

En Rusia el tico recibió dos medallas: Mejor de la Nación y la Medalla a la Excelencia, que se otorga a los participantes que logran superar la barrera de los 700 puntos. Hasta el momento es la única medalla de ese tipo que ha logrado un competidor nacional.

“Es algo (la Medalla a la Excelencia) que quizás en el momento no lo magnificaba tanto. Como pasan los años y al ver la dificultad (para obtener otra), ahora me doy cuenta de que es un gran honor no solo para mí, sino para el INA y el equipo de trabajo que me apoyó. Todos los años se trabaja para volver a alcanzarla; sería feliz de que la sobrepasen. Si yo pude, cualquier persona puede hacerlo”, detalla este profesional, quien hoy se desempeña en una poderosa transnacional.

Sobre los beneficios para el país, este embajador americano considera que WorldSkills permite entender las exigencias de los mercados internacionales. “Para mí fue un cambio de visión. A veces como país somos muy cerrados y no nos damos cuenta del nivel que hay afuera. Estas experiencias permiten nivelar conocimientos y tener acceso a nuevas tecnologías. Además, se conocen otras culturas y se desarrollan otras habilidades, como el trabajar bajo presión, ser analítico y resolver problemas para estar al nivel que requieren las empresas internacionales”.

El costarricense tiene que cumplir varios compromisos internacionales inmediatos, entre estos una capacitación en Lisboa (Portugal), la Asamblea General de WorldSkills en Croacia, las olimpiadas americanas de habilidades técnicas en Chile 2025 y la próxima edición mundial de WorldSkills en Shanghái, China, en 2026.

La última participación de Costa Rica en la olimpiada mundial WorldSkills tuvo lugar en Lyon, Francia, en setiembre de 2024. Participaron nueve personas estudiantes del INA, entre estas Candy García Quirós, estudiante del Centro Regional Polivalente del INA de Limón, la primera mujer del mundo que compitió en la habilidad de Construcciones Metálicas.

El INA es parte de WorldSkills International, organización internacional conformada por 89 países que promueve y facilita el intercambio de las mejores prácticas para el desarrollo de talento humano técnico, de acuerdo con los más altos estándares del sector productivo, ajustados al presente y con miras al futuro del mercado del trabajo. La organización fomenta la excelencia en las habilidades para el trabajo entre los jóvenes.