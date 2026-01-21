• En un acto público en San José, el candidato presidencial del Partido Liberación Nacional recibirá el respaldo de personas reconocidas de la sociedad civil y de otros movimientos políticos, fortaleciendo un proyecto que apuesta por la unidad, la experiencia y el compromiso con el país.

SAN JOSÉ, Costa Rica. El movimiento político que impulsa la candidatura presidencial de Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional, continúa creciendo con nuevas adhesiones de figuras públicas que, a lo largo de los años, han demostrado compromiso con el desarrollo, la democracia y el bienestar de Costa Rica.

El anuncio oficial se dió este 20 de enero, a las 9:30 a. m., en el Crown Plaza (antiguo Corobicí), donde Ramos presentó públicamente a liderazgos provenientes de la sociedad civil y de otras fuerzas políticas que han decidido sumarse a un proyecto nacional que pone al país por encima de intereses particulares.

Estas adhesiones representan un respaldo al llamado de Ramos a construir acuerdos, escuchar a la ciudadanía y defender los valores que históricamente han distinguido a Costa Rica: la educación pública, la justicia social, la institucionalidad democrática y la paz.

El acto simbolizó un momento de convergencia nacional, en el que distintas voces coinciden en la necesidad de un liderazgo con visión, experiencia y capacidad de unir al país en un contexto de desafíos sociales, económicos y democráticos.

Con este respaldo, la candidatura de Álvaro Ramos refuerza su mensaje de esperanza y responsabilidad, invitando a las y los costarricenses a participar activamente en la construcción de una Costa Rica más justa, solidaria y con oportunidades para todas las personas.