Estudio identificó cinco necesidades de formación en la zona: construcción, hostelería, mecánica agrícola, refrigeración y guía de turismo

71 personas participan en “Escuela Taller”, una modalidad surgida en España que se inspira en el “aprender haciendo”

Un estudio de necesidades específicas, promovido por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) con apoyo del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), identificó cinco oportunidades de formación para las personas habitantes de los cantones de Los Chiles y Upala: Construcción Civil, Hostelería, Mecánica Agrícola, Mecánica de Refrigeración y Climatización y Guiado de Turismo.

El Presidente Ejecutivo del INA, Christian Rucavado Leandro acompañado de la Eva Martínez Sánchez, embajadora de España en Costa Rica.

Ahora, mediante el programa “Escuela Taller” las dos partes potencian el desarrollo en esa región mediante formación técnica de calidad en esas especialidades clave y con alta demanda laboral. Se trata de una iniciativa conjunta que se desarrolla en Costa Rica desde inicios del 2024 y tiene como objetivo proporcionar conocimientos para facilitar la inserción laboral de las personas participantes

“Llegar a todos los territorios, esa es la misión del INA. Este esfuerzo conjunto con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo es muestra de ello, en esta ocasión en Los Chiles y Upala. El país necesita capacitación para el empleo, formación específica que se adecue a la demanda que tiene cada región. Vamos a continuar trabajando para llevar más y mejores oportunidades tanto dentro como fuera de la Gran Area Metropolitana”, indicó el Presidente Ejecutivo del INA, Christian Rucavado Leandro.

El Programa “Escuela Taller” nació en España hace más de 40 años y ha evolucionado desde sus inicios, adaptándose a los nuevos desafíos y oportunidades del contexto actual. Su objetivo es contribuir al desarrollo sostenible de los países socios, brindando oportunidades económicas a los jóvenes mediante la formación profesional en áreas específicas y la promoción del empleo decente.

“La Cooperación Española identificó en Costa Rica una estructura educativa sólida y bien organizada en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), la cual sin duda contribuirá al desarrollo de la capacitación y especialización de numerosos jóvenes en oficios demandados en su comunidad, lo que generará beneficios económicos y sociales para la población de Los Chiles”, recalcó Eva Martínez Sánchez, Embajadora de España en Costa Rica.

El Programa “Escuela Taller” enfatiza en la modalidad de “Aprender haciendo”, por lo que las 71 personas estudiantes (30 mujeres y 41 hombres) complementan la formación teórica con prácticas supervisadas en entornos reales. Este proceso se inició en febrero de 2024.

Por ello, producto de esta capacitación en las diferentes especialidades se han desarrollado proyectos comunales a favor de la Cruz Roja, el Colegio Técnico Profesional de Los Chiles y Upala Agrícola (empresa agroindustrial dedicada a la exportación de la piña), entre otros.