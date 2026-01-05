• Bajo el lema: “La escuela nos forma, la escritura nos impulsa y los valores nos guían”.

• Lecciones inician el 23 de febrero y finalizan el 9 de diciembre.

• Calendario Escolar se encuentra disponible en https://calendario.mep.go.cr/2026

El Ministerio de Educación Pública (MEP) puso a disposición de la comunidad educativa nacional el Calendario Escolar 2026, bajo el lema: “La escuela nos forma, la escritura nos impulsa y los valores nos guían”.

El calendario ofrece las diferentes efemérides, celebraciones oficiales y actividades de relevancia nacional o del quehacer educativo regular, como una guía para el planeamiento del docente.

El documento se encuentra disponible en el sitio web del MEP, específicamente en: https://calendario.mep.go.cr/2026

Entre las fechas relevantes que presenta el Calendario 2026 están las dos semanas previas a la entrada a clases, dedicadas exclusivamente a la capacitación del personal docente, técnico-docente, administrativo y de apoyo, del 9 al 20 de febrero de 2026. Estas jornadas formativas simultáneas se desarrollarán en todo el país para fortalecer las competencias docentes, técnicas y administrativas de 90 mil funcionarios.

Otras fechas importantes son: el inicio de lecciones, programado para el lunes 23 de febrero; la Semana Santa, del 29 de marzo al 5 de abril; las vacaciones de medio periodo, del 6 al 17 de julio; la finalización del curso lectivo, el 9 de diciembre de 2026 y; los actos de graduación, del 10 y 11 de diciembre de 2026.

El curso lectivo se divide en dos periodos: el primero del 23 febrero al 03 julio y el segundo del 20 julio al 09 diciembre.

El diseño del Calendario en esta edición integra de manera armónica elementos propios de la educación, que evocan la lectura, la escritura, la formación en valores, la participación de la familia, el centro educativo, la tecnología y la comunicación activa.

Esta herramienta digital es una guía para la comunidad educativa, que sistematiza todo el planeamiento educativo que se desarrollará durante el año.

Atención estudiantes, el inicio de lecciones, programado para el lunes 23 de febrero.

Estas son las principales fechas del calendario del 2026 que debe tener presente:

Semana Santa: Del 29 de marzo al 5 de abril.

Del 29 de marzo al 5 de abril. Vacaciones de medio periodo: Los estudiantes tendrán sus tradicionales “15 días” de descanso del 6 al 17 de julio .

Los estudiantes tendrán sus tradicionales “15 días” de descanso del . Finalización de clases: El último día de lecciones será el 9 de diciembre .

El último día de lecciones será el . Actos de graduación: Se realizarán los días 10 y 11 de diciembre.

División del curso lectivo

El año escolar estará organizado en dos grandes bloques para facilitar el planeamiento educativo: