SAN JOSE, Costa Rica. Como resultado de la investigación realizada por el Ministerio de Salud en el establecimiento donde ocurrió el incidente de mordedura a un menor de edad, se emitió una orden sanitaria al centro comercial, esto con el fin de proteger la salud y seguridad de todas las personas.

Considerando la normativa sobre la tenencia e ingreso de animales y los establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento, se ha decidido unificar en una sola resolución las disposiciones que regulan el ingreso de animales de compañía a establecimientos públicos y privados.

1.- Los perros y gatos son animales de compañía, únicamente, según el Decreto Ejecutivo 31626.

2.- En general, no se permite el ingreso ni permanencia de animales de compañía en los establecimientos de servicios de alimentación al público, sujetos a permiso sanitario del Ministerio de Salud, sin de previo cumplir con lo dispuesto en el artículo 61, inciso c del Reglamento para los Servicios de Alimentación al Público.

3.- Excepción: sí está permitido el ingreso de animales de asistencia (por ejemplo, perros guía para personas con discapacidad visual). Estos pueden permanecer en los establecimientos de servicios de alimentación al público, pero no en las zonas donde se preparan los alimentos.

√ Si permiten animales

4.- Si un negocio decide permitir animales de compañía, deberá cumplir al menos con estas medidas:

– Colocar rótulos visibles que indiquen que aceptan mascotas, qué tipo, y las condiciones (uso obligatorio de collar, correa y, si es necesario, bozal).

– La persona dueña debe recoger y desechar los excrementos en los lugares habilitados especialmente para estos.

– Contar con un espacio y contenedores para desechar los residuos de las mascotas.

Tener en su plan de emergencias una guía para accidentes e incidentes relacionados con animales y contar con pólizas de seguro y comunicarlo a todos sus funcionarios.

– Asegurarse de que las mascotas estén siempre bajo control de una persona adulta y responsable.

√ Responsabilidad:

Tanto el negocio como la persona dueña de la mascota deben cumplir con las leyes y reglamentos de salud y bienestar animal.

√ Sanciones:

El no cumplimiento de las disposiciones dará lugar a la aplicación de las medidas especiales de carácter sanitario, tales como multa, suspensión o cancelación del permiso, clausura y denuncia por el delito de desobediencia a la autoridad.

La resolución rige a partir de su publicación. El Ministerio de Salud llevará a cabo fiscalizaciones en centros comerciales y establecimientos que permitan el ingreso de animales, con el objetivo de garantizar el estricto cumplimiento de la normativa.