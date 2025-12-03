• La integración bajo Davivienda Group amplía los beneficios para los clientes, fortalece la operación regional y presenta al nuevo presidente ejecutivo de DAVIbank Costa Rica.

Costa Rica marca hoy un hito en su sistema financiero: Scotiabank inicia operaciones bajo el nombre DAVIbank, como parte de la integración con Davivienda Group, fusionando la experiencia global del banco canadiense con la innovación multilatina de la marca. Desde este momento, el país cuenta con dos entidades del holding: Davivienda y DAVIbank.

Con este anuncio, los clientes comienzan a disfrutar de más beneficios, mayor cobertura y servicios fortalecidos, sin necesidad de realizar trámites adicionales. La red se amplía con más del doble de cajeros y sucursales para pagos, transacciones SINPE Móvil sin comisión hasta ₡300.000, una nueva tarjeta débito Pyme, adquirencia con 0% de comisión por 90 días, portafolio de tarjetas renovado y acceso inmediato a experiencias exclusivas mediante VIVE+.

Durante la conferencia de prensa, se presentó además a Rodolfo Herrera Henríquez como nuevo presidente ejecutivo de DAVIbank Costa Rica, un profesional con más de 25 años de trayectoria global en el sector financiero. Herrera afirmó que su gestión estará enfocada en colocar al cliente en el centro de cada decisión, impulsando un servicio más ágil, robusto y cercano.

La operación continúa funcionando con total normalidad y seguridad, mientras Davivienda Group consolida su presencia regional tras asumir las operaciones de Scotiabank en Costa Rica, Colombia y Panamá. Con esta integración, el grupo alcanza más de 29 millones de clientes y supera los US$60.000 millones en activos, respaldado además por una inversión estratégica de la IFC.

Una nueva etapa financiera inicia en Costa Rica con la llegada oficial de DAVIbank.