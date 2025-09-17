• Alcalde de Turrialba, Carlos Hidalgo, solicita a Waze se elimine de la aplicación la ruta por Colorado, es peligrosa y también los rótulos

TURRIALBA. Debido a los constantes accidentes y a la peligrosidad que representa el paso de vehículos pesados por la vía que conduce de Colorado a salir la ruta nacional 10, el alcalde Carlos Hidalgo Flores envió una nota al equipo de edición de mapas y soporte de usuarios de Waze Costa Rica para que evalúen la posibilidad de eliminar dicha ruta de la aplicación; esto adicional a los rótulos que colocamos días atrás y que estaremos reforzando próximamente.

Lo anterior obedece a que muchos conductores que no conocen la zona se guían con dicha aplicación, y por ser esta una ruta más corta, siempre los envía por el lugar, sin tomar en cuenta las pendientes y curvas peligrosas para camiones y tráileres.

La nota indica que esta ruta presenta problemas que la hacen poco confiable porque carece de señalización adecuada y su acceso es estrecho o peligroso, con tramos cerrados e inaccesibles para ciertos vehículos.

Carlos Hidalgo Flores, alcalde Turrialba.

Además, explica la nota los usuarios que siguen dicha ruta se ven obligados a tomar vías alternas e inseguras. También se exponen a maniobras riesgosas y a dar vueltas innecesarias, además de enfrentar dificultades de tránsito, que puede generarles accidentes, pérdidas de tiempo, o daños al vehículo.

El alcalde, Hidalgo indicó que ha recibido varios reportes y experimentado personalmente que la aplicación dirige rutas por ese segmento, aun cuando las condiciones del terreno o tráfico real lo hacen muy desfavorable. Esto genera confusión, frustración y en algunos casos, contradicciones con la señalización o normativa vial.