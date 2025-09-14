• Este cambio aplicará del 16 al 30 de setiembre, incluyendo fines de semana, con motivo del cierre del padrón o listado de votantes

SAN JOSÉ, Costa Rica. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) informa a toda la ciudadanía que, debido al cierre del padrón electoral o listado de votantes para los comicios nacionales de 2026, ampliará el horario de atención al público, únicamente para la solicitud y entrega de cédulas y cambios de domicilio electoral.

Este horario facilitará a las personas usuarias el acceso a su documento de identidad, requisito indispensable para poder ejercer el derecho al sufragio en febrero del año entrante.

El detalle del horario ampliado es el siguiente:

Sede central, del 16 al 30 de setiembre

Lunes a viernes: de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. , en jornada continua

de , en jornada continua Fines de semana: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en jornada continua

32 oficinas regionales, del 16 al 30 de setiembre

Lunes a viernes: de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. , en jornada continua

de , en jornada continua Fines de semana: únicamente sábado de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en jornada continua

Es importante destacar que los demás servicios institucionales continuarán brindándose en su horario normal, de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

El cronograma establece que el 30 de setiembre es la fecha en que cierra el padrón electoral.

El próximo 1º de febrero de 2026, se celebrarán las Elecciones Nacionales donde se elegirán la Presidencia y Vicepresidencias de la República, así como las 57 diputaciones a la Asamblea Legislativa, para el período 2026-2030.