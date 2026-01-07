Proceso inicia el lunes 12 de enero y finaliza el sábado 17 de enero de 2026.

Matrícula se realizará únicamente en modalidad web y no habrá periodo extraordinario.

Cada nivel académico cuenta con una fecha específica de apertura para garantizar orden y acceso.

Estudiantes de primer ingreso podrán matricular a partir del jueves 15 de enero tras completar admisión.

SAN JOSE, Costa Rica. La Universidad Estatal a Distancia (UNED) abrirá el periodo de matrícula para el primer cuatrimestre y semestre 2026 en modalidad web entre el lunes 12 de enero a las 8:00 a.m. y el sábado 17 de enero a las 5:00 p.m..

Durante este periodo, los estudiantes podrán matricular en todos los programas académicos según el calendario oficial, recordando que no existe matrícula extraordinaria, por lo que es fundamental cumplir con las fechas establecidas. Además, todos los estudiantes deben realizar el proceso de admisión y completarlo.

La vicerrectora de Investigación de la UNED, Laura Vargas Badilla, subrayó la importancia de este proceso el cual se trata de un momento clave “para nuestros estudiantes, pues les permite proyectar su formación académica y aprovechar la amplia oferta que brinda la UNED”, dijo.

“Invitamos a todos a informarse con antelación y cumplir con las fechas establecidas para asegurar su participación en el primer cuatrimestre y semestre 2026”, agregó Vargas.

Destacó, además, que, desde el tercer cuatrimestre del año anterior, la UNED impulsa los pagos de matrícula y servicios mediante tarjeta (débito o crédito) o SINPE Transaccional.

“Esta medida refuerza el compromiso de la universidad con la eficiencia, la seguridad y la modernización tecnológica” señaló Vargas al tiempo que recordó que la UNED cuenta con Unedia, la primera metahumana interactiva en una universidad pública costarricense que está disponible 24/7 en la página web institucional.