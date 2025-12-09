Desde Isla de Chira hasta Punta Burica, acceden por primera vez a aulas con conexión a red de alta velocidad.

Universidad consolida su presencia nacional con 36 sedes, cuatro subsedes y 10 aulas satelitales que garantizan educación sin fronteras.

Estudiantes que antes caminaban hasta diez horas para encontrar señal ahora estudian con dignidad y oportunidades en sus propios territorios.

Proyecto se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, llevando inclusión digital y justicia social a comunidades históricamente excluidas.

Fabián Marrero Soto / Prensa, Universidad Estatal a Distancia

SAN JOSÉ, Costa Rica. La Universidad Estatal a Distancia (UNED) instaló 10 aulas equipadas con conexión a Internet satelital de alta velocidad en comunidades rurales e indígenas que, –por décadas–, han enfrentado condiciones de aislamiento y exclusión digital.

Entre las comunidades beneficiadas se encuentran la Isla de Chira, Punta Burica, Roca Quemada, Alto Cohen y el Territorio Maleku, lugares donde la falta de conectividad obligaba a estudiantes a caminar entre dos y diez horas para encontrar señal y poder enviar sus tareas o presentar exámenes.

La iniciativa se dio a conocer en una actividad que se desarrolló en Isla de Chira el viernes 05 de diciembre en la que , quienes recordaron que con este proyecto, esas largas travesías comienzan a quedar atrás y se abre un horizonte de oportunidades educativas y sociales.

Rodrigo Arias Camacho, rector de la Universidad Estatal a Distancia.

El rector de la UNED, Rodrigo Arias Camacho, señaló que la brecha digital no es solo un problema de tecnología; “es un problema de justicia social. Llevar Internet a quienes más lo necesitan es defender la educación como un derecho humano”, dijo.

Comunidades beneficiadas en primera fase

Alto Carona (Punta Burica)

Roca Quemada (Chirripó)

Alto Cohen (Valle de la Estrella)

Isla de Chira

La Casona (Coto Brus)

Los Arbolitos (Sarapiquí)

Territorio Maleku (Guatuso)

Zapatón (Puriscal)

Finca 6 (Osa)

Las Nubes (Los Chiles)

“Con estas aulas, la UNED suma 36 sedes, cuatro subsedes y 10 aulas con conexión satelital, consolidando su estrategia de impactar en los territorios más alejados con los beneficios de la educación a distancia”, detalló Arias Camacho al tiempo que señaló que cada aula es también un espacio de encuentro comunitario.

“En estos sitios se impartirán capacitaciones, alfabetización digital y acompañamiento continuo, siendo la conectividad la que se convierte en una herramienta para el aprendizaje, pero también en un motor de desarrollo social y económico”, agregó el jerarca de la UNED.

Por su parte, el coordinador del proyecto, Allan Trigueros Vega, indicó que detrás de cada antena que instalada “hay sueños que empiezan a ser posibles, jóvenes que podrán conectarse con sus tutores, madres que estudiarán mientras cuidan a sus hijos, comunidades que tendrán una ventana abierta al conocimiento y al desarrollo”.

Compromiso país y ODS. La iniciativa se ejecuta desde la Rectoría, en coordinación con la Vicerrectoría de Extensión y Vinculación Territorial, y cuenta con el apoyo del Programa de Coordinación y Atención Intercultural (PROCAI), la Federación de Estudiantes y el programa Onda UNED.

Asimismo, se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 y 10 (educación de calidad y reducción de desigualdades).