- Desde Isla de Chira hasta Punta Burica, acceden por primera vez a aulas con conexión a red de alta velocidad.
- Universidad consolida su presencia nacional con 36 sedes, cuatro subsedes y 10 aulas satelitales que garantizan educación sin fronteras.
- Estudiantes que antes caminaban hasta diez horas para encontrar señal ahora estudian con dignidad y oportunidades en sus propios territorios.
- Proyecto se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, llevando inclusión digital y justicia social a comunidades históricamente excluidas.
Fabián Marrero Soto / Prensa, Universidad Estatal a Distancia
SAN JOSÉ, Costa Rica. La Universidad Estatal a Distancia (UNED) instaló 10 aulas equipadas con conexión a Internet satelital de alta velocidad en comunidades rurales e indígenas que, –por décadas–, han enfrentado condiciones de aislamiento y exclusión digital.
Entre las comunidades beneficiadas se encuentran la Isla de Chira, Punta Burica, Roca Quemada, Alto Cohen y el Territorio Maleku, lugares donde la falta de conectividad obligaba a estudiantes a caminar entre dos y diez horas para encontrar señal y poder enviar sus tareas o presentar exámenes.
La iniciativa se dio a conocer en una actividad que se desarrolló en Isla de Chira el viernes 05 de diciembre en la que , quienes recordaron que con este proyecto, esas largas travesías comienzan a quedar atrás y se abre un horizonte de oportunidades educativas y sociales.
El rector de la UNED, Rodrigo Arias Camacho, señaló que la brecha digital no es solo un problema de tecnología; “es un problema de justicia social. Llevar Internet a quienes más lo necesitan es defender la educación como un derecho humano”, dijo.
Comunidades beneficiadas en primera fase
- Alto Carona (Punta Burica)
- Roca Quemada (Chirripó)
- Alto Cohen (Valle de la Estrella)
- Isla de Chira
- La Casona (Coto Brus)
- Los Arbolitos (Sarapiquí)
- Territorio Maleku (Guatuso)
- Zapatón (Puriscal)
- Finca 6 (Osa)
- Las Nubes (Los Chiles)
“Con estas aulas, la UNED suma 36 sedes, cuatro subsedes y 10 aulas con conexión satelital, consolidando su estrategia de impactar en los territorios más alejados con los beneficios de la educación a distancia”, detalló Arias Camacho al tiempo que señaló que cada aula es también un espacio de encuentro comunitario.
“En estos sitios se impartirán capacitaciones, alfabetización digital y acompañamiento continuo, siendo la conectividad la que se convierte en una herramienta para el aprendizaje, pero también en un motor de desarrollo social y económico”, agregó el jerarca de la UNED.
Por su parte, el coordinador del proyecto, Allan Trigueros Vega, indicó que detrás de cada antena que instalada “hay sueños que empiezan a ser posibles, jóvenes que podrán conectarse con sus tutores, madres que estudiarán mientras cuidan a sus hijos, comunidades que tendrán una ventana abierta al conocimiento y al desarrollo”.
Compromiso país y ODS. La iniciativa se ejecuta desde la Rectoría, en coordinación con la Vicerrectoría de Extensión y Vinculación Territorial, y cuenta con el apoyo del Programa de Coordinación y Atención Intercultural (PROCAI), la Federación de Estudiantes y el programa Onda UNED.
Asimismo, se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 y 10 (educación de calidad y reducción de desigualdades).