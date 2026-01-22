Carrera de Ciencias Policiales y organizaciones nacionales e internacionales exigen a candidaturas, políticas de seguridad serias frente a discursos simplistas en el contexto electoral.

Campaña será promovida en redes sociales y surge de conclusiones del Cuarto Congreso Internacional sobre Seguridad, Democracia y Convivencia, realizado en noviembre de 2025.

Propuestas integran evidencia científica, derechos humanos y enfoque territorial para construir una política de seguridad seria y sostenible.

Llamado es a partidos políticos, candidaturas y ciudadanía a asumir estas medidas como mínimo programático en el debate electoral, manifestó la académica.

Fabián Marrero Soto / Universidad Estatal a Distancia

SAN JOSÉ, Costa Rica. La Carrera de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) junto con organizaciones aliadas nacionales e internacionales, presentaron una campaña pública dirigida a redes sociales que busca incidir en el debate electoral con propuestas serias y democráticas en materia de seguridad.

La iniciativa surge de las conclusiones del Cuarto Congreso Internacional “Seguridad, Democracia y Convivencia: Aportes académicos para una política de seguridad nacional en el contexto electoral y en la que surgieron ocho ejes estratégicos.

Dichos ejes ofrecen un marco integral para enfrentar el crimen organizado y fortalecer la democracia y se centran en desarrollo social, coordinación territorial, lucha contra la corrupción, justicia eficaz, políticas basadas en evidencia, prevención de la violencia contra las mujeres y control de armas.

La estrategia cuenta con el apoyo del Consejo Nacional de Rectores – Programa Estado de la Nación (CONARE-PEN), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Fundación para la Paz y la Democracia (FUNPADEM), la Universidad para la Paz (UPAZ) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

La encargada de la Carrera de Ciencias Policiales de la UNED, Karen Jiménez Morales, destacó que la seguridad nacional no puede seguir siendo abordada con respuestas simplistas o punitivas, por ello, proponemos ocho ejes estratégicos que parten de la evidencia, el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento democrático.

“Nuestro llamado es a que partidos políticos y ciudadanía asuman estas propuestas como un mínimo indispensable para enfrentar el crimen organizado y construir un país más seguro y justo”, dijo la académica universitaria.

Los ocho ejes estratégicos

Las propuestas se presentan como un mínimo programático para enfrentar el crimen organizado y fortalecer la institucionalidad democrática:

Más desarrollo, menos violencia. La seguridad se construye desde la cohesión social, la reducción de desigualdades territoriales y el fortalecimiento comunitario.

Fortalecer el control y la resiliencia del Estado. Integrar a los gobiernos locales en acciones de prevención y orden público, recuperar el control territorial y combatir mercados criminales.

Adecuación territorial de las políticas públicas Diseñar estrategias diferenciadas según las realidades de cada cantón y distrito, con información desagregada.

Sin corrupción no hay crimen organizado. Cortar los flujos financieros ilícitos mediante políticas antilavado, control del financiamiento ilegal y fortalecimiento de fiscalías especializadas.

Justicia eficaz sin sacrificar derechos. Reforzar independencia y transparencia judicial, invertir en justicia restaurativa y reducir la impunidad sin debilitar garantías.

Menos reacción, más evidencia en la política criminal. Priorizar delitos de mayor impacto y orientar recursos estratégicamente con base en datos confiables.

Desarmar la violencia contra las mujeres desde la raíz. Intervenir tempranamente en procesos de socialización, transformar masculinidades agresivas y fortalecer la atención local.

Controlar las armas es proteger la vida. Regular y prevenir el uso de armas con trazabilidad y legislación alineada a estándares internacionales.

“Reiteramos nuestro llamado a partidos políticos, candidaturas y ciudadanía a asumir estos ocho ejes estratégicos como base indispensable para una política de seguridad democrática, efectiva y respetuosa de los derechos humanos, acorde con los desafíos del país y el contexto electoral”, concluyó Jiménez Morales.