Se trata del Sistema QS Stars, referente global de calidad académica el cuál otorgó a la universidad la máxima calificación en Online Learning.

Institución se une a selecto grupo de universidades internacionales reconocidas por la excelencia en educación virtual.

Reconocimiento resalta la inclusión, accesibilidad y excelencia del modelo educativo de la Universidad Estatal a Distancia.

Centros de educación superior como la Unitelma Sapienza, UIC Barcelona y la Universidad Andrés Bello también alcanzaron 5 Estrellas en esta categoría.

Fabián Marrero Soto, fmarrero@uned.ac.cr

SAN JOSE, Costa Rica. La Universidad Estatal a Distancia (UNED) recibió la calificación de 5 Estrellas en la categoría de Online Learning, otorgada por QS Stars, el sistema internacional de evaluación universitaria desarrollado por la QS Intelligence Unit, responsable de los QS World University Rankings® desde 2004.

Rodrigo Arias Camacho, rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

Este reconocimiento, –resultado de un riguroso proceso de análisis independiente–, resalta la calidad, excelencia y diversidad de la oferta académica virtual de la UNED, consolidando su liderazgo en la región en materia de educación a distancia y en línea.

QS Stars es un sistema de calificación internacional que permite a las universidades mostrar sus fortalezas más allá de los rankings globales tradicionales, a través de un análisis detallado, evalúa enseñanza, infraestructura, investigación, internacionalización, inclusión y aprendizaje en línea, otorgando una puntuación de 0 a 5 Estrellas en cada categoría.

En la actualidad, más de 700 universidades en más de 70 países han sido evaluadas bajo este sistema, y solo un grupo selecto logra alcanzar la máxima calificación que funciona como una auditoría exhaustiva que permite identificar fortalezas y áreas de mejora, a la vez que constituye un sello de calidad reconocido en el mundo.

El rector de la UNED, Rodrigo Arias Camacho, señaló que recibir la calificación de 5 Estrellas representa un hito histórico para la universidad y para Costa Rica, “este reconocimiento reafirma nuestra vocación de ofrecer un modelo educativo inclusivo, accesible y de calidad”, dijo.

“Seguiremos fortaleciendo nuestra oferta académica en línea para responder con excelencia a los retos del siglo XXI y para garantizar que más personas, sin importar su lugar de residencia o condición socioeconómica, tengan acceso a la educación superior”, agregó Arias Camacho.

UNED en el mapa global

Entre las instituciones que este año han recibido 5 Estrellas en Online Learning destacan Unitelma Sapienza (Italia), la Universidad Andrés Bello (UNAB) (Chile), UIC Barcelona (España) y la Al-Ahliyya Amman University (Jordania).

“Al unirse a este grupo de universidades de prestigio internacional, la UNED coloca a Costa Rica en el mapa global de la excelencia en educación en línea, demostrando que un modelo educativo público, inclusivo y comprometido con el desarrollo social puede alcanzar los más altos estándares de calidad”, manifestó el rector.