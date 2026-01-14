• Autoridades recuerdan que viajar con puertas abiertas, exceso de pasajeros o conductores usando el celular son faltas graves que deben reportarse de inmediato al 9-1-1 o al Consejo de Transporte Público.

SAN JOSÉ, Costa Rica. Las autoridades de tránsito reiteran la responsabilidad de los choferes de autobús y taxistas de garantizar la seguridad de los usuarios, especialmente al evitar prácticas peligrosas como circular con la puerta abierta o permitir que pasajeros viajen en las gradas. Estas situaciones deben ser denunciadas de inmediato al sistema de emergencias 9-1-1.

Entre las recomendaciones se destaca el uso del timbre para solicitar la parada, en lugar de caminar hacia la puerta con la unidad en movimiento, así como pedirla con anticipación para evitar malentendidos. También se recuerda que no está permitido viajar en unidades con exceso de pasajeros ni que los choferes utilicen el celular mientras conducen.

La irresponsabilidad de los choferes deben denunciarse ante la Policía de Tránsito o el CTP, mediante el sitio web www.ctp.go.cr/inconformidades.

Otras faltas sancionables incluyen el incumplimiento de horarios, rutas y paradas, así como ingresar a gasolineras a cargar combustible con pasajeros a bordo, práctica considerada ilegal según la Ley de Tránsito. Estos casos pueden reportarse ante el Consejo de Transporte Público (CTP), aportando datos como fecha, hora, placa y ruta, e idealmente fotografías o video.

Asimismo, negar el servicio a personas adultas mayores, con discapacidad o impedir el ingreso de perros guía constituye una falta grave que debe denunciarse ante la Policía de Tránsito o el CTP, mediante el sitio web www.ctp.go.cr/inconformidades.