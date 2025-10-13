Vacunar a los perros es la manera más efectiva de proteger a todos y el cuidado responsable de los animales contribuye a mantener a las comunidades seguras y saludables.

• La OMD recomienda inmunizar al 70% de los perros de una población para eliminar o prevenir brotes de rabia.

Jasiel Cerdas, asesora

SAN JOSÉ, Costa Rica. La rabia es una enfermedad que aún afecta a miles de personas y animales en el mundo, a pesar de ser prevenible en su totalidad a través de la vacunación. Uno de los transmisores es el perro no vacunado, lo que convierte a la inmunización canina en una estrategia efectiva para cortar la cadena de contagio y proteger a las comunidades.

En el caso de países donde la interacción entre personas y animales es frecuente, la prevención de la rabia se vuelve aún más relevante para proteger la salud pública y el bienestar de los hogares.

¿Por qué la vacunación es la herramienta más efectiva?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda inmunizar al 70% de los perros de una población para eliminar o prevenir brotes de rabia. Esta medida, acompañada de educación y sensibilización comunitaria, ha demostrado ser el camino más seguro y sostenible hacia la erradicación.

“La rabia sigue siendo una amenaza seria para personas y animales, pero es completamente prevenible. Vacunar a los perros es la manera más efectiva de proteger a todos y el cuidado responsable de los animales contribuye a mantener a las comunidades seguras y saludables”, afirmó Audrey Kauffmann, Gerente Comercial de MSD Animal Health en América Central, Caribe, Ecuador y Venezuela (CENCA EC).

La vacunación canina no solo es altamente efectiva, sino también la estrategia más accesible y sostenible en comparación con el tratamiento humano tras una mordedura. Proteger a los perros significa cortar la cadena de transmisión desde la raíz y, con ello, reducir el riesgo para toda la comunidad.

El papel de AFYA y MSD Animal Health

Conscientes de este reto global, MSD Animal Health impulsa el programa Afya, una iniciativa creada en 1996 que busca erradicar la rabia mediante la donación de vacunas antirrábicas NOBIVAC®, campañas de inmunización canina y educación comunitaria en regiones donde la enfermedad sigue siendo endémica.

Hasta la fecha, más de 7 millones de vacunas han sido donadas a través de este programa, beneficiando a comunidades de África, Asia y América Latina. Además, más de 12 millones de personas han recibido formación sobre la prevención y la eliminación de la rabia.

“Las comunidades que experimentan brotes continuos de rabia a menudo carecen de recursos esenciales y vacunas. Por esta razón, en MSD Animal Health mantenemos nuestro compromiso de ayudar a eliminar esta amenaza mortal a través de iniciativas globales que donan vacunas y apoyan la educación comunitaria”, concluyó Kauffmann.

Gracias a alianzas con organizaciones como Rabies Free Africa y Mission Rabies, así como con gobiernos y comunidades locales, el programa Afya contribuye de manera significativa al objetivo internacional de un futuro libre de rabia.