﻿ • Desde Maternal hasta Secundaria, el Colegio Bilingüe Yurusti integra la educación de excelencia y la formación de nuevos líderes con conciencia social

Lilliana Pacheco Monge, periodicogentehoy@yahoo.co

SANTO DOMINGO. El equilibrio entre una buena educación académica con tecnología de punta y el fortalecimiento de habilidades blandas da como resultado un desarrollo integral positivo de los estudiantes para su futuro.

Con este enfoque, el Colegio Bilingüe Yurusti inició hace dos años un nuevo proyecto tecnológico que da a los estudiantes de Secundaria herramientas tecnológicas para un mundo tecnológico en constante cambio al cual deben enfrentarse como profesionales y futuros líderes.

Sandra Gómez, Directora Administrativa, acompañada de María Fernanda Cordero Pereira, Directora General del Colegio Bilingüe Yurusti y Andrey Víquez, Profesor y Coordinador de Tecnologías.

“Los estudiantes desde Sétimo hasta Undécimo reciben 6 lecciones semanales de materias como Robótica, Payton, Emprendedurismo y programas de informática de punta, que se complementan con actividades blandas para que, cuando terminen Undécimo Año, se lleven no solo conocimiento sino también valores éticos y espirituales para su campo laboral y personal”, comentó María Fernanda Cordero, Directora General del Colegio Bilingüe Yurusti.

En Noveno Año, los estudiantes cursan Emprendimiento. Con la guía del docente, desarrollan el ejercicio completo de crear una empresa desde cero. Durante este proceso, aprenden a planificar su idea de negocio, establecer la estructura legal correspondiente, gestionar los permisos de funcionamiento y comprender sus obligaciones sociales y tributarias. Además, adquieren conocimientos fundamentales sobre finanzas empresariales. Como complemento, participan en charlas con emprendedores exitosos y realizan visitas a empresas de distintos sectores, lo que les permite conocer de primera mano el funcionamiento real de un negocio.

El programa de formación integral a través de la tecnología también se aplica en los niveles de Preescolar y Primaria; los docentes reciben capacitación constante, de modo que se optimice la formación tecnológica que reciben los alumnos en las distintas edades escolares al mismo tiempo que se fortalecen otras habilidades.

El profesor Andrey Víquez mostrando los avances de los alumnos en los Laboratorios de primaria y Secundaria.

Formando buenas personas

En el Colegio Bilingüe Yurusti, la formación en valores es parte esencial de su proceso educativo. A través de su programa “Yurusti de la Mano con los Derechos Humano”, la Institución impulsa diversas obras de bien social que promueven la solidaridad y la empatía en sus estudiantes, quienes colaboran activamente con personas en situación de vulnerabilidad. De esta manera, se fortalece su compromiso con una sociedad más justa y humana.

“Todos los estudiantes de Sétimo a Undécimo Año tienen que cumplir con el Servicio Solidario que los sensibiliza a la responsabilidad social. Algunos trabajan con niños en albergues, otros atienden a adultos mayores en hogares de ancianos, algunos desarrollan proyectos ambientales, y se van turnando en todos los niveles, incluso participan los estudiantes de Preescolar y Primaria”, comentó la Directora María Fernanda Cordero.

En el mes de octubre, un grupo de estudiantes del Proyecto de Líderes de Yurusti, realizaron un voluntariado en Talamanca donde brindaron apoyo académico a niños de la Escuela Bernardo Drüg en Amubri y la Escuela Duchabli en Telire. Ellos se prepararon para dar talleres de lectura y Matemáticas a los niños.

Los estudiantes también organizan actividades para recoger fondos destinados a distintas obras. “El pasado 24 de octubre se llevó a cabo el Bingo por las Misiones, cuya recaudación será destinada al Centro de Acogida de Menores en África (Misioneros Combonianos) y al Proyecto Tierra Fértil que se desarrolla en Guararí, Heredia. La organización del evento, la gestión de premios y la logística general estuvieron a cargo de los estudiantes de Octavo Año. Esta iniciativa refleja los valores y la formación integral que caracterizan el proceso educativo que viven nuestros estudiantes a lo largo de su paso por Yurusti.”, relató Sandra Gómez, Directora Administrativa.