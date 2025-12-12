• El IFAM, que continúa facilitando el acceso a formación especializada en beneficio del régimen municipal

Roberto Acosta, periodista del IFAM

DESAMPARADOS, San José, Costa Rica. Un total de 76 funcionarios municipales de distintas regiones del país concluyeron el Diplomado en Gobernabilidad e Innovación Pública, impartido por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO Costa Rica) y financiado por el CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

La graduación se realizó en el auditorio del parque La Libertad, ubicado en el distrito de Patarrá, del cantón de Desamparados, San José.

Los participantes formaron parte de un grupo becado en su totalidad por el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), que adquirió los espacios académicos para fortalecer la profesionalización en los gobiernos locales.

El diplomado, de seis meses de duración, abordó temas cruciales para la gestión pública municipal, como innovación y gobernanza, análisis de datos, políticas locales, desarrollo territorial, economía circular, movilidad sostenible e introducción a la inteligencia artificial aplicada a los servicios públicos.

La combinación de teoría y práctica les permitió a los participantes desarrollar proyectos orientados a resolver desafíos reales de sus cantones.

Junto con el título del diplomado, los graduandos recibieron una certificación en la metodología Design Thinking, un enfoque metodológico centrado en las personas, que permite generar soluciones innovadoras a problemas públicos.

Durante la clausura, se anunció que varios proyectos realizados por los funcionarios fueron preseleccionados por FLACSO y el CAF para que alguno tenga la oportunidad de participar en un bootcamp internacional, una fase de profundización técnica en la que se analizarán iniciativas con potencial para convertirse en modelos replicables de gestión pública local.

Esto reviste una importancia especial, pues al final se define un grupo de 20 proyectos a nivel regional que participarán en ese bootcamp. La participación de los funcionarios municipales en este proceso académico forma parte de las acciones mediante las que el IFAM facilita oportunidades de formación y actualización profesional al régimen municipal, reforzando la capacidad de respuesta de las administraciones locales ante los retos contemporáneos.

La presidenta ejecutiva del IFAM, Marlen Luna Alfaro, destacó la relevancia de este esfuerzo: “Estas becas representan una oportunidad real para fortalecer las capacidades técnicas en los municipios. La formación es un puente directo hacia una gestión más ágil, más informada y más cercana a las necesidades de las comunidades”.

Por su parte, FLACSO subrayó que la calidad de los proyectos desarrollados durante esta edición evidencia el compromiso de los funcionarios con el mejoramiento de los servicios públicos locales y con la búsqueda de soluciones innovadoras para el desarrollo de sus territorios.

El diplomado, ahora en su cuarta edición, se consolida como un espacio académico de referencia para la modernización de la gestión municipal en Costa Rica, gracias a la colaboración entre instituciones internacionales, centros académicos y el IFAM, que continúa facilitando el acceso a formación especializada en beneficio del régimen municipal.

