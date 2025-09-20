Medida busca descongestionar el servicio y atender a más de 30 pacientes adicionales por semana

Karina Porras Díaz, Prensa, CCSS

SANTO DOMINGO. El área de salud Santo Domingo de Heredia habilitará, los sábados de 7:00 a.m. a 8:00 a.m., la atención de pacientes en el servicio del laboratorio clínico.

Los pacientes serán previamente citados en el laboratorio, una vez que cuenten con la cita otorgada en el ebáis o bien en la sede del área de salud.

Andrea Blanco Delgado, jefa del laboratorio, resaltó que con esta ampliación se busca descongestionar el servicio y brindar una atención oportuna a los usuarios.

“Esta medida beneficiará principalmente a las personas trabajadoras y estudiantes que, por motivos de horario, enfrentaban dificultades para asistir entre semana. Queremos facilitar el acceso al servicio, reducir los tiempos de espera y garantizar una atención oportuna”, enfatizó la doctora Blanco.

Con la extensión del horario del laboratorio, el área de salud hace un llamado a los usuarios para que asistan a sus citas y, en caso de no poder hacerlo, cancelen el espacio con antelación.

Según Carol Hernández Carballo, técnico de Redes, cada día se pierde aproximadamente un 25 % de las citas, lo que equivale a alrededor de 30 pacientes que no acuden al servicio de laboratorio clínico.

Se recomienda a los usuarios llegar puntualmente, portar su cédula de identidad, seguir las indicaciones del personal y presentarse en ayunas si el examen así lo requiere.