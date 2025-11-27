﻿• Éxito total en la XVI edición del Torneo de la Independencia 2025, organizado por la Academia Fútbol Base Coronado

José Luis Cojal Estrada, periodicogentehoy@yahoo.com

CORONADO. Con aplausos, ovaciones y gritos de aliento desde las graderías del estadio El Labrador, padres de familia, amigos y vecinos celebraron el cierre de la XVI edición del Torneo de la Independencia 2025, organizado por la Academia Fútbol Base Coronado.

El campeonato culminó con gran entusiasmo y coronó como campeones a Saprissa Coronado U9 y Promesas del Fútbol en las categorías U11, U13, U15 y U17.

Beneficios

Este tradicional torneo nació con el propósito de brindar a niños y jóvenes de Coronado y cantones vecinos, la oportunidad de disfrutar del fútbol durante varios meses, fomentando la disciplina, el compañerismo y la sana competencia.

En esta edición participaron seis proyectos deportivos en las categorías U7, U9, U11, U13, U15 y U17.

Practicar el fútbol, trae muchos beneficios a los niños y jóvenes del cantón, las Academia Fútbol Base Coronado es un ejemplo.

Un éxito

Al cierre del torneo se entregaron trofeos y medallas a todos los jugadores, reconociendo el esfuerzo y la pasión que demostraron en la cancha.

La competencia se desarrolló de marzo a setiembre de 2025 y contó con la participación de más de 600 niños provenientes de seis escuelas de fútbol.

Gustavo Arce, se mostró contento con la participación de varios equipos en este torneo, en su edición XVI.

“Estas actividades las realizamos desde hace más de 20 años, con el objetivo de ofrecer espacios para el desarrollo del fútbol en liga menor. Nos sentimos muy complacidos de poder mantener viva esta tradición deportiva”, expresó Gustavo Arce Cordero, integrante de la Asociación Fútbol Base de Coronado.

Arce agradeció el apoyo de jugadores, entrenadores, padres de familia, árbitros y del Comité de Deportes de Coronado, quienes facilitaron las canchas y la logística necesaria para llevar a cabo el torneo.

Asimismo, hizo una invitación a las familias para participar en la próxima edición.

“Los esperamos, si Dios lo permite, en la Edición XVII del 2026, el mejor torneo local, donde cada participante recibe su medalla por el esfuerzo mostrado durante toda la temporada”, añadió.

La Academia de Formación Fútbol Base de Coronado reafirmó su compromiso con la formación integral de los jóvenes deportistas y dio la bienvenida a los distintos proyectos que se sumaron a esta iniciativa.

El presidente Johnny León Brenes y el organizador Gustavo Arce Cordero agradecieron el entusiasmo y apoyo de toda la comunidad coronadeña, quienes hacen posible que este torneo siga creciendo año con año.