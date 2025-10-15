• Quienes fuman tienen hasta tres veces más posibilidades de padecerlo que quienes no fuman

Carolina Méndez, periodista.

SAN JOSÉ, Costa Rica. El tabaquismo es el factor de riesgo más importante para el cáncer de vejiga. Según datos de la Asociación Americana del Cáncer, compartidos por Meditek, la probabilidad de que los fumadores padezcan cáncer de vejiga es al menos el triple de la que tienen los no fumadores. El hábito de fumar causa alrededor de la mitad de todos los cánceres de vejiga tanto en hombres como en mujeres.

El cáncer de vejiga se origina cuando las células que componen la vejiga urinaria comienzan a crecer en forma descontrolada. Conforme se desarrollan más células cancerosas, estas pueden formar un tumor y con el pasar del tiempo extenderse a otras áreas del cuerpo.

El impacto del tabaquismo en la salud vesical es alarmante:

Riesgo triplicado: Fumar triplica el riesgo de desarrollar este tipo de cáncer en comparación con quienes nunca han fumado.





Fumar triplica el riesgo de desarrollar este tipo de cáncer en comparación con quienes nunca han fumado. Alta proporción de casos atribuibles al tabaco: Se estima que la mitad de los diagnósticos de cáncer de vejiga están directamente relacionados con el tabaquismo.





Se estima que la mitad de los diagnósticos de cáncer de vejiga están directamente relacionados con el tabaquismo. Riesgo persistente en fumadores activos: Quienes fuman actualmente enfrentan un riesgo aún mayor que los exfumadores.





Quienes fuman actualmente enfrentan un riesgo aún mayor que los exfumadores. Humo de segunda mano también es peligroso: La exposición al humo ambiental puede incrementar el riesgo incluso en personas no fumadoras.





La exposición al humo ambiental puede incrementar el riesgo incluso en personas no fumadoras. Irritación vesical: El consumo de tabaco puede agravar síntomas como vejiga hiperactiva o cistitis intersticial.

Estudios recientes que incluyen un metaanálisis de 14 investigaciones confirman un aumento del 22% en el riesgo de cáncer de vejiga por exposición pasiva prolongada al humo de tabaco.

Un metaanálisis es un tipo de estudio científico que reúne y analiza los resultados de múltiples investigaciones previas sobre un mismo tema, con el objetivo de obtener conclusiones más sólidas y confiables.

Dejar de fumar no solo reduce el riesgo de múltiples enfermedades cardiovasculares y respiratorias, sino también de cáncer de vejiga, una condición que muchas veces pasa desapercibida hasta etapas avanzadas.