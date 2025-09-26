sábado, septiembre 27
ICT refuerza el turismo gastronómico de la mano de 8 reconocidos chefs internacionales con experiencia Michelin

by Redaccion Periodico Gente
  • La actividad refuerza la gastronomía como motivador de viaje y pilar del desarrollo sostenible.
  • Figuras de talla mundial compartieron técnicas y experiencias culinarias.

:Luis Jara Cubillo / luis.jara@ict.go.cr

SAN JOSÉ Costa Rica. El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) celebró el Evento de Actualización Gastronómica en Tendencias de Cocina Contemporánea en San José, reuniendo a reconocidos chefs internacionales con experiencia en restaurantes Michelin. El convivio e intercambios de expertos gastronómicos se realizó en el Hotel Hilton Sabana y contó con la presencia de estudiantes, nuevos chefs, dueños de restaurantes y representantes de centros de enseñanza gastronómica.

Esta iniciativa buscó actualizar y fortalecer las habilidades de los profesionales del sector gastronómico costarricense, así como promover la gastronomía como un motivador de viaje y un pilar del desarrollo turístico sostenible del país.

El evento contó con un formato de panel en el que los chefs invitados compartieron sus conocimientos, técnicas de cocina contemporánea y experiencias internacionales, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de interactuar y aprender de figuras de talla mundial. Entre los participantes destacaron: Pablo Gonzáles (España, dos estrellas Michelin); Kisko García (España, una estrella Michelin y dos soles Repsol); Benito Gómez (España, dos estrellas Michelín y dos soles Repsol); Israel Ramos (España, una estrella Michelín y dos soles Repsol); Mitsutaka Kawata (Japón/España, referente de gastronomía japonesa y mediterránea) y la Chef Tita (República Dominicana), quienes mostraron la riqueza de la cocina global y su conexión con los productos locales.

Los acompañó como invitado especial Chema León Franco, experto en mercadeo gastronómico y encargado de comunicaciones de Madrid Fusión & Director de Marketing para Makro, quién aportó su conocimiento acerca de cómo un país puede posicionarse como un destino mediante sus platillos, sus sabores y sus recetas autóctonas con alto nivel.

Randy Siles, Chef costarricense, embajador de la Gastronomía Sostenible de Costa Rica y fundador del proyecto, destacó la relevancia del evento:
“Más allá de hablar de nuevas tendencias o de actualizar las ya existentes, lo más valioso para mí es la contribución que estos grandes cocineros hacen a Costa Rica: su manera de ver el mundo culinario, la pasión con la que trabajan y el respeto que tienen por el producto. Lo esencial es que su pensamiento y visión se conviertan en una inspiración que trascienda. Además, su presencia atrae atención internacional hacia nuestro país y coloca a la cocina costarricense en escenarios de prestigio global.”

Por su parte, Ireth Rodríguez, Jefa del Departamento de Promoción y Desarrollo del segmento Vacacional ICT, subrayó la importancia estratégica del turismo gastronómico:


“La gastronomía no solo enriquece la experiencia turística, sino que es un pilar del desarrollo sostenible. Genera encadenamientos que benefician a las comunidades, promoviendo la compra local, la conservación de tradiciones y cultura, y contribuyendo al bienestar de las personas. Además, trae chefs internacionales reconocidos, lo que fortalece el talento nacional y eleva el nivel gastronómico del país. Estas acciones se articulan con la filosofía del Plan Nacional de Gastronomía: sostenible y saludable, proyectando nuestra identidad a través de platillos innovadores y de calidad.”

El evento forma parte del esfuerzo continuo del ICT por posicionar a Costa Rica como un destino gastronómico de primer nivel, promoviendo experiencias turísticas que combinan cultura, innovación y sostenibilidad.

Asimismo, representa un paso clave en la preparación de los profesionales costarricenses de cara al III Congreso Gastronómico Sostenible, que se realizará este fin de semana en Guanacaste.

