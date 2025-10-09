• La presidenta ejecutiva, Marlen Luna Alfaro, reiteró el apoyo del IFAM al trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud y las municipalidades bajo el marco del proyecto de ley N.° 24.251 en la reunión convocada en la Municipalidad de San José

SAN JOSÉ, Costa Rica. La presidenta ejecutiva del IFAM, Marlen Luna Alfaro, participó en la reunión realizada en la Municipalidad de San José, donde 15 gobiernos locales de la Gran Área Metropolitana expresaron su respaldo al Ministerio de Salud como ente rector en la gestión de residuos sólidos y manifestaron su apoyo al proyecto de ley N.° 24.251, que fortalece su rectoría y promueve la regionalización y sostenibilidad en el tratamiento de los residuos. El reglamento impulsado por Salud para el manejo de desechos se aplicará hasta el 2028.

En el encuentro, la presidenta ejecutiva reiteró, “el IFAM está a disposición de los municipios para brindar asistencia técnica y financiamiento en proyectos de parques ambientales, centros de tratamiento y soluciones locales sostenibles que fortalezcan la gestión municipal en todo el país”.