Evento reúne a 130 personas productoras de café

Habrá conferencias y gira didáctica al campo

Mario Regidor Fernández, encargado del Núcleo Agropecuario.

El Núcleo Agropecuario del INA, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), realiza hoy y mañana el Congreso del Cultivo de Café con el objetivo de capacitar a las personas productoras de café de la zona de Los Santos.

El evento, que reúne a 130 personas productoras, busca actualizar y fortalecer las competencias técnicas de quienes tienen un vínculo directo con la producción, cultivo beneficiado y comercialización de café.

Durante este miércoles se impartirán una serie de conferencias a cargo de especialistas en el tema, en el Centro Nacional Especializado en Economía Social Solidaria del INA, ubicado en Abejonal de San Pablo de León Cortés. De forma complementaria el Núcleo Industria Alimentaria ofrece una demostración de productos cuya base es café, para así desarrollar valor agregado al grano, y brindarán información sobre asistencias especializadas para aprender su preparación.

El jueves se realizará una gira didáctica a una finca de la zona de Tarrazú, con el objetivo de ver la aplicación en el campo de los temas expuestos directamente.

Según explicó Mario Regidor Fernández, encargado del Núcleo Agropecuario, se ofrece este evento de capacitación gratuita para actualizar y brindar información de interés para este gremio productor.

“No solo cubrimos la parte técnica, incluimos resultados de investigaciones científicas muy interesantes que se pueden aplicar en las fincas. También abarcamos aspectos tan importantes como exportación del producto y opciones de financiamiento, entre otros”, concluyó.