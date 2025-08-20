﻿• Con gran ejemplo la Escuela Amadita realiza actividad colorida para rescatar y promover en los estudiantes nuestras tradiciones

Lilliana Pacheco Monge, periodicogentehoy@yahoo.com

CORONADO. En un ambiente de júbilo y celebración, la provincia de Guanacaste conmemoró 201 años de su anexión a Costa Rica. El centro educativo Amadita School se unió a las festividades, fortaleciendo el sentido de pertenencia y orgullo por la rica herencia cultural de la región.

La anexión del Partido de Nicoya, que comprende la actual provincia de Guanacaste, se llevó a cabo el 25 de julio de 1824, mediante un plebiscito en el que los pobladores de Nicoya y Santa Cruz votaron por incorporarse a Costa Rica. La villa de Guanacaste, hoy ciudad de Liberia, inicialmente declinó la anexión, pero posteriormente se unió a Costa Rica en 1829.

La familia Malavassi, ejemplo de unión y valores para toda la comunidad educativa.

La celebración de la anexión es un recordatorio de la importancia de la región para Costa Rica y de la riqueza cultural que aporta al país. Como expresó, Paula Malavassi, directora del Amadita School, “rescatamos su riqueza cultural, gastronómica y en especial el símbolo de la marimba que es una identidad guanacasteca”.

Conmemoración y Tradición

La conmemoración de la anexión es una tradición que se ha fortalecido con el tiempo. El centro educativo Amadita School se une año tras año a las festividades, promoviendo el sentido de pertenencia y orgullo por la provincia de Guanacaste. La Universidad Nacional y otras instituciones también se han sumado a la celebración, reconociendo la importancia histórica y cultural de Guanacaste.