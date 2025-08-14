• Reglamento para el ingreso de perros al Centro Comercial Multiplaza Escazú y al Centro Comercial Multiplaza Curridabat

SAN JOSÉ, Costa Rica. Centro Comercial Multiplaza Escazú y Centro Comercial Multiplaza Curridabat, en adelante “Multiplaza”, emite las presentes normas para el ingreso de perros a Multiplaza, las cuales son de carácter obligatorio y tienen como objetivo garantizar la convivencia sana y responsable entre nuestros clientes, así como la seguridad y salubridad de todas las personas que visitan los Centros Comerciales.

Artículo 1. Únicamente se autoriza el ingreso de ciertas razas perros y no se permite el ingreso de cualquier otra mascota para evitar incidentes debido a la variedad de animales. Este Reglamento es obligatorio para todo visitante a Multiplaza.

Artículo 2. Se entenderá por Multiplaza, las instalaciones físicas internas de los Centros Comerciales, así como sus parqueos y áreas comunes.

Artículo 3. Definiciones:

Dueño o responsable: Se entenderá que es la persona que ingresa con el perro a Multiplaza, o bien, tiene dominio sobre el perro. Perro potencialmente peligroso (PPP) o de manejo especial: Se considera un perro potencialmente peligroso aquel que manifieste un carácter marcadamente agresivo, haya protagonizado agresiones a personas o a otros animales, haya sido adiestrado para el ataque y la defensa, así como los perros nacidos de cruces interraciales entre cualquiera de éstos y con cualquiera de otros perros. Perros prohibidos: se prohíbe totalmente el ingreso de perros de más de 25 centímetros de altura y las siguientes razas de perros o sus cruces: Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Rottweiler, Bullmastiff, Dogo Argentino, Dogo de Burdeos, Fila Brasileño, Mastín Napolitano, Presa Canario, Tosa Inu, Akita Inu, Dobermann, Pastor Alemán, Gran Danés, San Bernardo.

Artículo 4. Se permite como máximo el ingreso de 2 perros por dueño o responsable.

Artículo 5. Se prohíbe el ingreso de perros potencialmente peligrosos. La Administración y oficiales de seguridad del Centro Comercial discrecionalmente puede negar el ingreso o solicitar que saquen de Multiplaza a cualquier perro.

Artículo 6. Se prohíbe el ingreso de perros que porten enfermedades infectocontagiosas, recién operados, heridos, perras en período astral conocido como celo, o perros que se encuentren en un estado de higiene deficiente.

Artículo 7. El dueño o responsable del perro que ingrese a Multiplaza deberá ser mayor de edad y estar física y mentalmente capacitado para brindar órdenes a su perro e imponer su autoridad sobre este.

Artículo 8. Los perros deberán utilizar en todo momento collar y correa, incluso cuando ingresen en coches, bolsos o en los brazos de personas. El dueño o responsable del perro deberá mantener la correa a una longitud máxima de un metro, procurando que el perro no moleste a las personas.

Artículo 9. Los perros no podrán subirse a sillas, asientos, mesas o espacios destinados al uso de las personas, no podrán acceder al área de Food Court, cines, ni a los restaurantes ni someterlos a situaciones incómodas.

Artículo 10. Los dueños o responsables de los perros deben portar bolsa e implementos para recoger, limpiar y disponer adecuadamente de los desechos generados por el perro.

Artículo 11. El dueño o responsable del perro asumirá plena responsabilidad en caso de riña entre animales, ataque a personas, afectación a las instalaciones de Multiplaza, afectación a los bienes de terceros, contagio de enfermedades o bien cualquier otra afectación a Multiplaza o a terceros. Multiplaza no asume responsabilidad por tales daños.

Artículo 12. Se prohíbe cualquier tipo de maltrato hacia los perros.

Artículo 13. Se prohíbe dejar a los perros dentro de los vehículos, así como dejarlos abandonados en Multiplaza.

Artículo 14. No se deben llevar caminando a los perros en las escaleras o bandas eléctricas; en su lugar deben utilizar los ascensores.

Artículo 15. Multiplaza se reserva el derecho de solicitar y ordenar el retiro de cualquier perro en Multiplaza, cuando la Administración y/o oficiales de seguridad lo determine prudente, cuando el animal sea potencialmente peligroso o pueda causar daños o perjuicios a las personas, a otros perros, a los bienes de Multiplaza o de terceros. En general, Multiplaza se reserva del derecho de ingreso en todo momento.

Artículo 16. Las personas en condición de discapacidad que utilicen perros guías o animales de asistencia tendrán libre acceso a Multiplaza, deberán presentar la

documentación de soporte y deberán de cumplir con las normas relativas a la higiene y la tenencia responsable de las mascotas.

Artículo 17. El presente reglamento no se aplicará a los perros pertenecientes a las autoridades públicas, en el tanto se encuentren con su responsable y realizando labores relativas a la seguridad y el orden público.

Artículo 18. Multiplaza se reserva la facultad de modificar total o parcialmente el presente reglamento en cualquier momento.