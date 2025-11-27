El viernes 21 de noviembre, al ser las 23:59:59, se cerró la recepción de ofertas del concurso de radiodifusión y esta mañana la Comisión de Licitación confeccionó las actas de registro con los siguientes resultados según el orden de ingreso de las ofertas:SUTEL recibe ofertas por 25 frecuencias de radio y televisiónEl viernes 21 de noviembre, al ser las 23:59:59, se cerró la recepción de ofertas del concurso de radiodifusión y esta mañana la Comisión de Licitación confeccionó las actas de registro con los siguientes resultados según el orden de ingreso de las ofertas:

En total se ofertaron 17 frecuencias para FM a nivel nacional, 3 frecuencias FM a nivel regional, 1 frecuencia nacional para AM y 4 canales de televisión de alcance nacional. Todas las ofertas se recibieron dentro del plazo de recepción, las cuales se encuentran en un proceso de verificación de los requisitos de admisibilidad.

Bajo este escenario preliminar, considerando la cantidad de oferentes y los precios base de cada concurso, se estima una eventual recaudación superior a los $ 9.8 millones (aproximadamente ₡ 4.900 millones de colones) previo a la etapa de subasta. Los montos ofertados por cada interesado se mantendrán confidenciales hasta la fase de puja de acuerdo con lo estipulado en el pliego cartelario momento en el cual cada oferente podrá mejorar su oferta. El total del monto recaudado de este concurso será trasladado al Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) para llevar Internet y telefonía a zonas rurales, costeras y fronterizas, así como a poblaciones vulnerables.

La adjudicación implicará una mejora en la cobertura de los servicios de radiodifusión beneficiando zonas rurales que hoy no tienen cobertura. Según los análisis técnicos elaborados por la SUTEL, estos son los mapas que muestran el cumplimiento de los niveles de señal conforme al Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) vigente.

“Con la presentación de las ofertas se cumple con una etapa más de los procedimientos concursales instruidos por el Poder Ejecutivo, los cuales se han ejecutado con reglas claras y transparentes. El concurso se encamina a brindar plena seguridad jurídica a los futuros concesionarios, y mayor acceso de los servicios de radiodifusión a la población, especialmente en las zonas rurales y de difícil acceso” señaló Federico Chacón Loaiza, presidente del Consejo Directivo de la SUTEL.

La instrucción del procedimiento concursal el Poder Ejecutivo mantiene la asignación de frecuencias para: la Universidad de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia, el Sistema Nacional de Radio y Televisión y el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica.

La SUTEL ejecuta este proceso atendiendo las directrices y lineamientos de política pública y en atención a sus competencias y deberes estipulados en la normativa vigente.

A partir de la recepción de ofertas se tienen las próximas fases del proceso: