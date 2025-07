• El primer clásico será en el estadio Ricardo Saprissa, el 31 de agosto.

TIBÁS. Dentro de unos pocos días la pelota comenzará a rodara en los diferenets estadios de los equipos participantes en este torneo, quedó definido por parte de la Unafut, jugará con 10 equipos y por eso la fase regular tendrá 18 fechas, en un formato de todos contra todos, con semifinales, final de segunda fase y gran final en caso de ser necesario. Igual que se venía haciendo.

El Campeonato nacional, temporada 2025-2026 se jugarán con un torneo de Apertura y un Clausura; un torneo de Copa y la Recopa.

En el Campeonato participarán 10 equipos y jugarán todos contra todos, 18 partidos en total (9 partidos en la primera vuelta y 9 en la segunda.

El primer clásico del campeonato se jugará en la jornada 6, el 31 de agosto en el estadio Ricardo Saprissa y el 17 de setiembre jugará al Spot Herediano, que será casa.

En la jornada 9, del día 17 de setiembre, el Club Sport Herediano recibe al Saprissa en su estadio.

√ Rueda la bola

De la primera fecha, por ejemplo, se invirtieron cuatro sedes, ahora se jugará, Guadalupue vs Herediano, Sporting vs Alajuelense, Liberia vs Cartaginés, mientras que Pérez Zeledón vs Saprissa y Puntarenas vs San Carlos sí mantuvieron la localía.

La Unión Nacional de Clubes de Fútbol (Unafut) publicó el calendario del Torneo de Apertura 2025 y el Deportivo Saprissa ya conoce el orden y las fechas en las que enfrentará a sus distintos rivales a lo largo del torneo.

El campeonato consta de 10 equipos y se disputarán dos vueltas en la que los equipos jugarán todos contra todo. Los cuatro mejores clasificados, pasan a una segunda ronda.

De igual forma al campeonato anterior, quien se deja el primer puesto, accede automáticamente a la gran final y si gana la segunda ronda se consagraría como campeón nacional.

JUEGOS DEL DEPORTIVO SAPRISSA

Primera fase

Jornada 1

27 de julio: Pérez Zeledón vs Saprissa

Jornada 2

3 de agosto: San Carlos vs Saprissa

Jornada 3

10 de agosto: Saprissa vs Guadalupe

Jornada 4

17 de agosto: Liberia vs Saprissa

Jornada 5

24 de agosto: Saprissa vs Sporting FC

Jornada 6

31 de agosto: Saprissa vs Alajuelense

Jornada 7

10 de setiembre: Puntarenas vs Saprissa

Jornada 8

14 de setiembre: Saprissa vs Pérez Zeledón

Jornada 9

17 de setiembre: Herediano vs Saprissa

Jornada 10

21 de setiembre: Sporting vs Saprissa

Jornada 11

28 de setiembre: Saprissa vs Cartaginés

Jornada 12

5 de octubre: Saprissa vs San Carlos

Jornada 13

19 de octubre: Alajuelense vs Saprissa

Jornada 14

26 de octubre: Saprissa vs Puntarenas

Jornada 15

2 de noviembre: Guadalupe vs Saprissa

Jornada 16

5 de noviembre: Saprissa vs Herediano

Jornada 17

9 de noviembre: Saprissa vs Liberia

Jornada 18

23 de noviembre: Cartaginés Saprissa

Segunda fase

Semifinales:

30 de noviembre y 7 de diciembre

Final:

10 de diciembre y 14 de diciembre

Gran final:

17 de diciembre y 21 de diciembre