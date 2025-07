José Luis Cojal Estrada, Periódico Gente

• Juan Carlos Rojas confirma que continuará en la presidencia morada y que el nuevo estadio seguirá en Tibás.

TIBÁS. La mejor noticia del año para la afición morada la dio su presidente, Juan Carlos Rojas, al confirmar que el nuevo estadio del Deportivo Saprissa se construirá en Tibás, despejando así una de las dudas que más inquietaba a los saprissistas. Rojas ha estado al frente del club por 14 años.

El presidente del Saprissa reveló este importante detalle como parte del anuncio de que continuará en la presidencia del club, reafirmando así su compromiso con la institución.

El jerarca morado expresó su profundo amor y compromiso por el equipo, y aseguró que aún puede seguir aportando a su crecimiento:

“Siento un profundo compromiso y amor por este club, y estoy convencido de que aún puedo seguir aportando. Todavía hay trofeos por conquistar, sueños por cumplir y metas por alcanzar. Entre ellas, destacan dos grandes anhelos: trascender nuevamente en Concacaf y construir un nuevo estadio en Tibás. Hemos logrado mucho, pero aún queda historia por escribir”, declaró.

Juan Carlos Rojas, confirmó una gran noticia del agrado de la afición morada, “continuará en su cargo como presidente del club con mayor títulos en la historia en Costa Rica. Rojas ha estado al frente del club por 14 años.

Rojas también afirmó:

“Ocupar la presidencia de Saprissa ha sido el mayor honor de mi vida profesional. Durante estos 14 años, he entregado lo mejor de mí con un profundo sentido de responsabilidad, no solo buscando el éxito deportivo, sino también procurando custodiar -con los más altos valores-, a la institución deportiva más grande del país. No se trata solo de ganar, sino de hacerlo con el ADN del Saprissa y fieles al legado de don Ricardo”.

Aunque enfrenta otros retos y responsabilidades profesionales, aseguró que continuará trabajando con entusiasmo y compromiso por la institución y por una afición a la que le guarda un profundo aprecio.

Cabe recordar que Rojas había valorado la posibilidad de dejar la presidencia tras 14 años al frente del Horizonte Morado. Incluso, una fuente anónima indicó a este medio que los accionistas podrían haber optado por mantener el rumbo actual, como finalmente ocurrió. Sin embargo, también existía la posibilidad de que se buscara un cambio de imagen en la presidencia o que el propio grupo asumiera el control del club.

Para la tranquilidad de la afición morada, el Saprissa no solo mantiene a su presidente, sino que también confirma la decisión de quedarse en Tibás, y proyecta un futuro ambicioso con un nuevo estadio en el mismo lugar donde se encuentra actualmente.