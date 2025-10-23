• Actividades de celebración se llevaron a cabo con un concierto en el Teatro Melico Salazar

SANTO DOMINGO. La Escuela Municipal de Música y Arte de Santo Domingo de Heredia (EMUSA), fundada por don Miguel Arango Bolaños, cumple 40 años de trayectoria y lo celebró en grande el 2 de octubre, en el Teatro Melico Salazar, en San José.

Se presentó un espectáculo único con la participación de la Orquesta Sinfónica de EMUSA y la Cimarrona La Original. El programa se desarrolló en tres movimientos: una primera interacción, un recorrido por marchas fúnebres y un cierre con música festiva popular. El entusiasmo fue tal, que las entradas se agotaron en apenas 24 horas.

“Este aniversario representó mucho para la comunidad, porque Santo Domingo tiene gran trayectoria en el ámbito musical. Somos un cantón con mucho potencial y hemos crecido en la cantidad de cimarronas. Será un impacto muy positivo”, destacó el director de la institución, William Sáenz.

EMUSA nació con la misión de dar oportunidades a niños, jóvenes y adultos de aprender a tocar un instrumento musical. Hoy en día ofrece clases individuales, cursos de solfeo y diferentes agrupaciones, consolidándose como un referente cultural en la región.

Su sede se ubica detrás de la Basílica de Santo Domingo de Guzmán y cuenta con una oferta variada: EMUSA Coral, EMUSA Jazz Band, Orquesta de Cámara, Orquesta Intermedia y Avanzada de Guitarras, además de la Orquesta Sinfónica.

Satisfechos con la labor frente a EMUSA, William Sáenz, director de la institución, acompañado de Laura Prado, presidenta de la Asociación.

Merecido homenaje

En el marco del aniversario, se rendirá homenaje al pianista y compositor Emanuel Matarrita, docente y director de la Escuela de Música de la UCR y de la Maestría en Artes Musicales, cuyo aporte ha sido clave en el desarrollo musical del país.

A lo largo de sus cuatro décadas, la institución ha visto surgir destacados músicos como Randall Rodríguez, Luis Murillo, Edmundo Rodríguez y Luis Álvaro Zamora. Actualmente cuenta con 30 profesores, 10 de ellos financiados por el MEP, mi-entras que los demás se sostienen con las matrículas.

“La calidad de nuestros docentes es de primer nivel; son apasionados de la música y lo transmiten a sus alumnos. Somos una asociación sin fines de lucro y poco a poco hemos sentido mayor apoyo desde la municipalidad. Estamos a la espera de un presupuesto que reforzará nuestro trabajo”, comentó Laura Prado, presidenta de la Asociación.

Proyectos y futuro

EMUSA atiende a 300 estudiantes de todas las edades, incluyendo tres alumnos no videntes en guitarra, canto y piano.

Para diciembre, prepara una exposición de arte en el Centro Cultural Omar Dengo, en Heredia, y entre sus proyectos más ambiciosos se encuentra la construcción de instalaciones propias.

“EMUSA es parte de Santo Domingo. Hemos tenido altos y bajos, pero hoy somos una escuela consolidada, con un nivel competitivo. Queremos una se-de adecuada para la enseñanza musical y seguir creciendo. La comunidad debe sentir que esta escuela es suya”, añadió Prado.